Es ist riskant, gegen eine Übermacht zu kämpfen. Und noch riskanter, dies geschwächt zu tun. Die FDP hat sich entschieden, das Risiko einzugehen. Gerade sieht es schlecht für sie aus.

Eine Umfrage sah die Partei vor ein paar Tagen gerade noch bei fünf Prozent. Jeder weiß, wie schwer Hürden zu nehmen sind, die so groß sind wie man selbst. Und die FDP weiß es noch ein bisschen besser, seit sie 2013 aus dem Bundestag flog. Fünf Landtagswahlen in Folge endeten für sie enttäuschend bis katastrophal.

Vor den nächsten Wahlen sieht es kaum besser aus. Der Karnevalsscherz des Vorsitzenden Christian Lindner, wonach FDP sei, wenn das Bier mehr Prozente habe als die Umfragewerte, klang in Anbetracht der Lage mehr nach Galgen- als nach Festzelthumor.

Das geht nicht als Erfolg durch

Seit die FDP in der Bundesregierung mit SPD und Grünen paktiert, sinkt sie in der Gunst der Wähler. Das überrascht nicht, und die Parteispitze sah die Gefahr von Anfang an. In der Parteizentrale spricht man von der Ampel als schwierigstem Bündnis, einer Herausforderung, wie sie in Computerspielen der sogenannte Endgegner darstellt: einer, der besonders gefährlich ist und bisherige Teilerfolge leicht vernichten kann. Zugleich glänzt ein Sieg über ihn aber auch besonders hell.

Noch ist nichts entschieden, doch der Endgegner erweist sich als außerordentlich stark. Die FDP fällt vor allem in Abwehrgefechten auf, nicht in Angriffen. Zwar versucht sie, ihre Anstrengungen als Etappensiege zu verkaufen, doch das reicht ihren Anhängern nicht, die unter Erfolg verstehen, dass die FDP sich durchsetzt und nicht, dass SPD und Grüne etwas weniger durchsetzen, als sie eigentlich wollen. So ist es zum Beispiel bei der Atomkraft. Mit gewaltigem Energieaufwand kämpfte die FDP dafür, dass die Laufzeiten der noch betriebenen Kraftwerke verlängert werden. Sie schlug ein paar Monate heraus. Doch mit „Immerhin“ gewinnt man keine Wahlen.

Abwehr statt Angriff

Ähnlich mühsam ist der Kampf gegen das Verbrenner-Aus, gegen die Vernachlässigung von Straßen und Brücken bei der Planungsbeschleunigung, gegen die Kindergrundsicherung, gegen Süßigkeiten-Werbung für Kinder, gegen das Ölheizungsverbot. Immer wieder Abwehr statt Angriff. Selbst das Prestigeprojekt Lindners, die Einhaltung der Schuldenbremse, trägt schon im Namen das Ziel, den Fuß anderer vom Gas zu ziehen. Wo die Grünen dagegen große Auftritte haben, bleibt der FDP oft nur der Zwischenruf.

So etwa, als Außenministerin Annalena Baerbock kürzlich ihre Leitlinien für eine feministische Außenpolitik vorstellte. Aus der Fraktion der Liberalen kam Kritik: Man könne deutsche Vorstellungen von Feminismus nicht in neokolonialer Manier anderen Ländern überstülpen. Mal wieder wetzte die FDP durch Furchen, an deren Ende schon ausgeruht die CDU stand.

Von den Älteren entfremdet

Noch schwieriger wird die Sache dadurch, dass die FDP mehr mit sich selbst beschäftigt ist, als sie es gern wäre. Drei Themen bereiten ihr Sorge. Erstens folgt die Partei Christian Lindner immer noch, als sei er im Dunkeln der Einzige mit Nachtsichtgerät. Das hat für ihn den Vorteil, dass keiner seine Führung infrage stellt, doch den Nachteil, dass er allein den Weg finden muss. Zweitens leidet die Partei darunter, dass sie in Berlin Truppen gesammelt hat, die nun woanders fehlen. Das war wichtig, um 2017 gestärkt in den Bundestag einzuziehen und schließlich an die Macht zu kommen. Doch es ging auf Kosten der Landesverbände, vor allem dem in Nordrhein-Westfalen. Da müssen jetzt erst einmal Jüngere hineinwachsen in Erfahrung und Bekanntheit.

Und drittens hat die FDP sich von den Älteren entfremdet. Bei der Bundestagswahl punktete sie bei den Erstwählern wie sonst bloß noch die Grünen. Der hessische FDP-Generalsekretär erklärte das damit, dass die Jungen „das Overheadprojektor-Faxgeräte-Deutschland“ satt hätten und ein moderneres Land wollten. Allerdings empfinden viele Ältere es gerade umgekehrt: Das Land verändert sich für sie viel zu schnell. Sie wünschen sich Stabilität und Sicherheit – und keine halbstarken Originalitätsbeweise, wie die FDP sie sich immer mal wieder erlaubt, etwa im Wahlkampf vor der Wiederholungswahl in Berlin durch Plakate, die ihren Spitzenkandidaten kopfüber zeigten, verbunden mit einem Wortspiel, das „bitte wenden“ sowohl auf das Motiv als auch auf die Geschicke der Hauptstadt bezog. Albern? Eben. Abgesehen davon, dass auch viele Jüngere über so etwas nur müde lächeln: In Deutschland ist bloß ein Siebtel der Wahlberechtigten jünger als dreißig Jahre, aber mehr als die Hälfte über fünfzig. Die FDP braucht die Älteren mehr, als sie gern hätte.

Es wird also ein schwieriges Jahr für die Partei. Ob sie sich stärker als bisher durchsetzen kann, wird vor allem davon abhängen, ob es ihr auch auf Feldern gelingt, die sie selbst gewählt hat.