Es ist ein großes Fest der europäischen Elite, von Politik und Bankenwelt. Die Europäische Zentralbank ist 25 Jahre alt geworden. Zum Jubiläum in Frankfurt am Main sind am Abend des 24. Mai die Spitzen der EU gekommen, zahlreiche europäische Regierungschefs, Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundeskanzler Olaf Scholz, um mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu feiern. Viel Prominenz an einem Platz. Und viele Personenschützer.

Was kurz vor dem Rückflug des Bundeskanzlers nach Berlin auf dem Flughafen Frankfurt passiert, will zu dem heiteren Abend nicht passen. Es hätte die Geschichte der Bundesrepublik einschneidend verändern, zum Kennedy-Moment Deutschlands werden können. Ein Mann, der auf dem Sicherheitsbereich des Flughafens nichts zu suchen hat, fährt mit seinem Auto bis an die Kanzlermaschine heran. Er steigt aus und kommt Olaf Scholz sehr nahe. Er schüttelt ihm die Hand und umarmt ihn. Niemand greift ein.

Es ist nicht schwer, sich auszumalen, wie eine solche Situation weniger glimpflich hätte enden können, wenn man an Begriffe wie Messer, Schusswaffe, Sprenggürtel oder Bombe im Kofferraum denkt. Der CSU-Politiker Günther Beckstein schilderte einmal ein Erlebnis aus seiner Zeit als bayerischer Innenminister. Bei einer Veranstaltung, bei der es um theologische Themen ging, sei ein Mann an ihn herangetreten und habe aufgeregt auf ihn eingeredet. Seine Personenschützer hätten den Mann von ihm weggerissen. Beckstein habe sich gewundert. Bis die Beamten ihm eine Schere gezeigt hätten, die in der Kleidung des Mannes versteckt war. Der Mann sei seit Längerem in psychiatrischer Behandlung gewesen.

Zunächst läuft alles nach Plan

Der Vorfall in Frankfurt ist aber nach wenigen Tagen schon vergessen, schließlich ist nichts passiert. Für die beteiligten Sicherheitsbehörden ist er allerdings das größte anzunehmende Versagen, ein Supergau. Sie müssen sich mit der Frage beschäftigen, wie das passieren konnte, wer wann und wo versagt hat.

Zunächst läuft alles an diesem Abend nach Plan. Der Bundeskanzler und ­Finanzminister Lindner verlassen um 22.20 Uhr das Fest und steigen in ihre schwarzen Limousinen. In der Kolonne fahren Delegationsmitglieder mit, zudem die Personenschützer vom Bundeskriminalamt (BKA), Spezialkräfte der Polizei zum Schutz des Kanzlers. Begleitet und gelotst wird der Fahrzeugtross von der hessischen Landespolizei, die dafür zuständig ist. Insgesamt hat die Kolonne zehn Fahrzeuge, an der Spitze und am Schluss fährt jeweils ein Streifenwagen mit Blaulicht. Hinzu kommen Polizei­beamte auf drei Motorrädern, sie sichern die Kolonne, im Fachjargon Sicherheitszelle genannt, nach außen ab.

Schon in der Kolonne ein Audi A5 Coupé

Eine Besonderheit gibt es an diesem Tag. Direkt hinter der Kolonne des Kanzlers fährt eine zweite kleinere Kolonne. Sie bringt den slowakischen Ministerpräsidenten Ľudovít Ódor von der EZB zum Flughafen, hat also dasselbe Ziel wie die Kolonne des Kanzlers. Schon auf der zwölf Kilometer langen Fahrt passiert der erste Zwischenfall. Ein schwarzes Audi A 5 Coupé drängt sich in die Kolonne des Kanzlers, und zwar, wie die hessische Polizei mitteilt, zwischen den letzten und den vorletzten Pkw der Kolonne. Den Beamten, die den Tross begleiteten, sei das Fahrzeug „frühzeitig“ aufgefallen, teilt das Polizeipräsidium Frankfurt mit. Der Fahrer ist der Mann, der später den Kanzler umarmen wird, was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnt.