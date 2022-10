Antisemitismus : Fünf judenfeindliche Straftaten jeden Tag in Deutschland

Aktualisiert am

Fünf judenfeindliche Straftaten jeden Tag in Deutschland

Das Bundeskriminalamt hat für 2022 bislang 1555 antisemitische Straftaten erfasst. Der Zentralrat der Juden äußerte sich besorgt, in Krisen müssten Jüdinnen und Juden häufig als Sündenböcke herhalten.

Ein Gebetsraum mit Davidstern in der Neuen Synagoge in Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen Bild: dpa

Jeden Tag werden in Deutschland nach Behördenangaben im Schnitt etwa fünf judenfeindliche Straftaten verübt. Das berichtete die „Welt“ am Mittwoch unter Berufung auf eine ihr vorliegende Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Fraktion im Bundestag. Der Regierung zufolge wurden bundesweit in diesem Jahr bislang 1555 antisemitische Straftaten registriert. Darunter waren 55 Gewaltdelikte.

Das Bundeskriminalamt (BKA) zählte neben den gewalttätigen Angriffen auf Jüdinnen und Juden auch eine Vielzahl anderer Delikte auf, darunter solche wie Volksverhetzung, Beleidigung, Sachbeschädigung sowie die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Letzteres meint zumeist das Tragen antisemitischer Symbolik wie das Hakenkreuz oder anderer faschistischer Zeichen. Im Bericht heißt es weiter, dass insgesamt 936 Tatverdächtige ermittelt werden konnten, Haftbefehle seien keine erlassen worden.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, äußerte sich darüber tief besorgt. „In Zeiten der Krise müssen Jüdinnen und Juden häufig als Sündenböcke herhalten. Das hat auch Übergriffe zur Folge.“ Die größte Bedrohung für Juden gehe von Rechtsextremisten aus, sagte er. Das gelte gerade mit Blick auf das Gewalt. Schuster sagte zugleich, dass „Anfeindungen“ häufig von Muslimen erfolgten. Diese flössen in die Statistiken gar nicht ein.

Die Linke äußerte sich kritisch gegenüber der Erfassung antisemitischer Straftaten, da die Zahlen des BKA für das dritte Quartal des laufenden Jahres noch nicht final seien. Petra Pau, Vizepräsidentin des Bundestags, sagte deshalb der „Welt“: „Angesichts des generell gestiegenen Antisemitismus würde ich mir eine größere Schnelligkeit bei der korrekten Erfassung wünschen.“ Nur dann könnten Politik und Behörden bedrohliche Entwicklungen zeitnah erkennen.

Im vergangenen Jahr hatte das Bundesinnenministerium insgesamt 3027 Fälle antisemitischer Straftaten festgestellt - eine Zunahme von mehr als einem Viertel im Vergleich zu 2020.