Fünf Jahre Breitscheidplatz : Was Deutschland aus dem multiplen Versagen im Fall Amri gelernt hat

Am 19. Dezember vor fünf Jahren erschoss Anis Amri, ein Mitglied der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS), in Berlin einen Fernfahrer und brach mit dessen Sattelschlepper ins Zentrum der Hauptstadt auf. Wenig später steuerte er den LKW in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz, zermalmte Buden, schleifte Besucher mit, überrollte sie. Zwölf Menschen brachte Amri unmittelbar um. Erst im Oktober war das 13 Todesopfer zu beklagen. Ein damaliger Ersthelfer erlag seinen schweren Kopfverletzungen. Nicht nur deshalb ist das bisher schlimmste dschihadistische Attentat in Deutschland auf bedrückende Weise gegenwärtig.

Mehrere Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern befassten oder befassen sich wie in Nordrhein-Westfalen noch immer mit der langen Liste an Versäumnissen, Fehleinschätzungen und Pannen im Fall Amri. Besonders viele unterliefen den Berliner Behörden. Dabei war der mal in Nordrhein-Westfalen, mal in Berlin lebende Tunesier Polizei und Verfassungsschutz von Bund und Ländern schon Monate vor seinem Anschlag als hochmobiler Gefährder bekannt. Amri war obendrein ein Sozialbetrüger und Rauschgifthändler, ein abgelehnter und ausreisepflichtiger Asylbewerber, der festgesetzt oder außer Landes hätte gebracht werden können. Auch dass Amri sich schon Ende 2015 in radikalsalafistischen Kreisen als Attentäter angeboten hatte, war den Sicherheitsbehörden Dank eines V-Manns bekannt; von ausländischen Geheimdiensten lagen ebenfalls alarmierende Erkenntnisse vor. Ein Jahr später konnte Amri seinen Terroranschlag verüben.

Umso wichtiger sind Zeichen wie jenes, das der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bei der Gedenkfeier des Landtags am Donnerstag setzte. Es seien Fehler passiert, die in der Summe das abscheuliche Verbrechen erst möglich gemacht hätten. „Darum bitte ich alle Opfer im Namen des Landes Nordrhein-Westfalen um Verzeihung“, sagte Wüst und versicherte, man habe aus Fehlern gelernt.

300 zusätzliche Stellen allein in NRW

Allein NRW hat in den vergangenen vier Jahren 72 „sicherheitsrelevante Personen“abgeschoben, darunter auch rund 40 Gefährder. Mehrfach geschah das auf Grundlage von Paragraf 58a des Aufenthaltsgesetzes, den man seinerzeit im Fall Amri glaubte nicht nutzen zu können. Der Paragraf gilt als das schärfste Schwert des Aufenthaltsrechts und erlaubt es, einen Ausländer schon auf der Basis von „einer auf Tatsachen gestützten Prognose zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr“ abzuschieben. Um rund 300 Stellen hat NRW seinen Staatsschutz in Polizeipräsidien, den Kreispolizeibehörden und dem Landeskriminalamt aufgestockt. Wie schon vor dem Fall Amri auf Bundesebene gibt es nun zusätzlich eine landeseigenes Terrorabwehrzentrum, in dem sich alle relevanten Behörden von Kommunen und Land regelmäßig in sogenannten Fallkonferenzen mit Gefährdern befassen.

Eine wichtige Verbesserung ist „RADAR-iTE“, ein gemeinsam vom Bundeskriminalamt und Wissenschaftlern der Universität Konstanz entwickeltes Dreistufenmodell. Am Ende der Analyse steht die für alle Sicherheitsbehörden verbindliche Einordnung in eine von drei Kategorien: „moderates Risiko“, „auffälliges Risiko“ und „hohes Risiko“. Im Fall Amri hatten sich die Behörden fatalerweise nicht auf eine einheitliche Einschätzung einigen können.