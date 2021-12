FU Berlin : Heftige Vorwürfe gegen Uni-Kanzlerin Bör

Schon im September hat die Kanzlerin der Freien Universität Berlin Andrea Bör eine Personalagentur damit beauftragt, Bewerber für das Amt des im kommenden Jahr neu zu wählenden Präsidenten zu finden. Eine Personalagentur zu beauftragen, um Leitungspersonal für Universitäten zu finden, ist kein ungewöhnlicher Vorgang. Allerdings hat Bör den Auftrag im Alleingang erteilt und die zuständigen universitären Gremien umgangen. Daraufhin erhob das Präsidium der FU Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Kanzlerin, wie die Senatskanzlei im Oktober bestätigte. Sie werde geprüft, hieß es damals.

Bör gilt als Gegenspielerin des amtierenden Präsidenten Günter M. Ziegler, der abermals für das Präsidentenamt kandidieren will. Mit der Personalagentur wurde ein fünfstelliges Honorar verabredet, von dem ein großer Anteil bezahlt wurde, obwohl der Auftrag von der Personalagentur selbst zurückgezogen wurde, nachdem diese von den Unstimmigkeiten an der FU erfahren hatte.

Am Mittwoch tagt der Akademische Senat (AS) der Freien Universität Berlin (FU) und wird sich im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung mit der „Auftragsvergabe an einen externen Personaldienstleister im vorbereitenden Verfahren zur Wahl des Präsidenten/der Präsidentin der Freien Universität“ befassen.

Akteneinsicht beantragt

Zu der Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Kanzlerin hat der forschungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus Adrian Grasse schriftliche Anfragen an den geschäftsführenden Wissenschaftssenator gestellt, Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), die nur teilweise beantwortet wurden. Er hat daraufhin Einsicht in die Akten an der FU beantragt. Den Termin zur Akteneinsichtnahme konnte er in der vergangenen Woche wahrnehmen.

Grasse stört sich daran, dass überhaupt ein Honorar gezahlt wurde, obwohl der Dienstleister selbst die Auflösung des Vertrags erbeten hatte. Es sei zu prüfen, ob der Alleingang der Kanzlerin nicht den Tatbestand der Untreue erfüllt, sagt Grasse. Denn mit der Beauftragung der Personalberatung ohne Einbindung und Beschluss der entsprechenden Gremien – Präsidium oder Akademischer Senat – habe die Kanzlerin ihre Kompetenzen überschritten.

Der Eindruck, dass die Kanzlerin den amtierenden Präsidenten für ungeeignet hält, sein Amt weiterhin auszuführen und sie eine weitere Amtszeit – offenbar um jeden Preis – verhindern wollte, habe sich durch seine Akteneinsichtnahme bestätigt, so Grasse. Dass persönliche Antipathie ein derartiges Vorgehen nicht rechtfertige, verstehe sich von selbst. „Ich erwarte daher vom Senat, dass er als Rechtsaufsicht endlich tätig wird und den Sachverhalt umgehend prüft“, forderte der CDU-Abgeordnete.

Wie aus der FU zu hören ist, soll der Kanzlerin für ihr Vorgehen eine Rüge erteilt werden. Mit der Rüge hatte die FU im Plagiatsfall der künftigen Regierenden Bürgermeisterin Berlins Franziska Giffey schon ihre Erfahrungen gemacht.