Lothar de Maizière : „Die Kränkung sitzt bei vielen Ostdeutschen noch tief“

Herr De Maizière, als Rechtsanwalt haben Sie in der DDR seit den 1980er Jahren junge Menschen vertreten, die von der Staatsführung verfolgt und gegängelt wurden: Wehrdienstverweigerer, Punks, Regimegegner. Wie unabhängig konnten Sie in dieser Zeit arbeiten?

Ich war einer von wenigen, die solche Klienten vertraten; die meisten Anwälte haben derartige Mandate nicht übernommen. Es gab keine direkten Anweisungen von oben an uns Rechtsanwälte, wir hatten die Schere selber im Kopf und wussten, wie weit wir gehen konnten.

Und wie weit war das?

So weit, dass es nicht grundsätzlich wurde, man das System nicht infrage gestellt hat. Trotzdem habe ich oft Muffe gehabt. Das wurde erst besser, als ich 1986 Vizepräses der Synode der Evangelischen Kirchen in der DDR wurde. Da rief mich nachts Gregor Gysi an und gratulierte mir: Jetzt kannste sagen, was Du willst, sagte er. Den Vizepräses der Synode kann man nicht mehr einsperren.

Die Kirche hat Sie geschützt?

Ja, sie konnte einem Schutzmäntel umhängen. Wenn man so einen wie mich angegangen wäre, hätte das auch in der Westpresse Wellen geschlagen, und nichts scheute die DDR-Führung mehr als eine negative internationale Öffentlichkeit. Die hätten es nicht gewagt, einem von uns die Zulassung zu entziehen.

Als Rechtsanwalt haben Sie auch im Herbst 1989 viel Kontakt mit jenen gehabt, die immer lauter gegen das Regime protestierten. Wie war die Stimmung in jenen Wochen?

Der Boden schwankte, alle merkten spätestens seit dem Sommer, dass es so nicht mehr lange weitergehen konnte. Ausgehend von Leipzig wurde die Stimmung auch hier in Berlin immer aufgeheizter. Ich erinnere mich noch sehr genau an den letzten Jahrestag der DDR am 7.Oktober, als viele Demonstranten abgedrängt wurden, in die Gethsemanekirche in Prenzlauer Berg. Sie flohen dort hin; die Kirchen waren Rückzugs- und Versammlungsraum. Die Menschen wussten, dass sie sich im Ernstfall auf die Kirchen verlassen können. Vorher war vereinbart worden, dass jeder, der festgenommen wird, laut seinen Namen ruft, damit man weiß, wer da gerade verschwindet.

Sie haben vieler dieser Verschwundenen als Rechtsanwalt vertreten.

Ja, am Montag danach habe ich 120 Haftbeschwerden diktiert. Diese Verfahren sind zwar alle nicht mehr durchgeführt worden. Aber als die Leute dann freikamen, konnten wir sie kontaktieren; viele haben detailliert aufgeschrieben, was ihnen widerfahren ist. Wir haben diese Zeugnisse der Betroffenheit anonymisiert und dem Staat übergeben.

Wie haben Sie den 9. November erlebt?

Manfred Stolpe, der damals stellvertretender Vorsitzender des Bundes Evangelischer Kirchen in der DDR war, hatte am 9. November zu einer Veranstaltung in den Französischen Dom auf den Gendarmenmarkt aufgerufen unter dem Titel: Wie weiter in diesem Land? Es war eine merkwürdige Situation, zumal die Akustik in der Kirche katastrophal schlecht war. Ich hatte Angst, als ich von Schabowskis Pressekonferenz hörte und von den Menschen, die zur Mauer strömten. Ich dachte: Hoffentlich dreht jetzt keiner durch. Einerseits dachte ich, endlich ist der Druck der letzten Wochen weg, nach den Bildern aus Prag und Ungarn. Aber meine Anspannung war weiter groß. Ich habe auch nicht zu jenen Leuten gehört, die an jenem Abend angeblich schon wussten, dass das die deutsche Einheit ist, so wie Günter de Bruyn. Wir wussten, dass da gerade etwas Bahnbrechendes geschieht. Aber die Tragweite dieses Abends war uns noch nicht klar. Am 9. November war noch alles offen.