Meuthen tritt in Zentrumspartei ein

Früherer AfD-Vorsitzender : Meuthen tritt in Zentrumspartei ein

Der einstige AfD-Chef Jörg Meuthen findet in einer konservativen Kleinpartei eine neue Heimat. Er hat große Pläne – und verspricht, dass der Verfassungsschutz dieses Mal nichts zu beobachten haben wird.

Jetzt in der Zentrumspartei: Jörg Meuthen am Freitag auf einer Pressekonferenz Bild: dpa

Der frühere AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen ist der Zentrumspartei beigetreten und will künftig als deren Repräsentant weiter sein Mandat im Europaparlament wahrnehmen. Meuthen sagte am Freitag, er habe sich nach seinem Austritt aus der AfD im Januar „im Spektrum der bestehenden Parteien umgeschaut“ nach einer politischen Heimat, „die zu mir passt, so wie ich bin“.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin.

Die Zentrumspartei verfügt über die längste Geschichte im deutschen Parlamentarismus, hat aber seit 65 Jahren jeden Einfluss auf bundespolitischer Ebene verloren. Ihr Bundesschatzmeister Hans-Joachim Woitzik sagte, die Zahl der Mitglieder habe zu Jahresbeginn bei 300 gelegen, sie sei mittlerweile auf 500 gestiegen; viele weitere neue Anträge auf eine Mitgliedschaft hätten noch nicht bearbeitet werden können.

Kein „Sammelbecken von AfDlern“

Vor sechs Monaten hatte schon der Bundestagsabgeordnete Uwe Witt die AfD verlassen und sich dem Zentrum angeschlossen. Der Parteivorsitzende Christian Otte sagte, das Zentrum verstehe sich als eine Partei der bürgerlichen, sozialen und christlichen Mitte in Deutschland. Sie wolle jenen Menschen ein politisches Angebot machen, die sich von den Unionsparteien und der SPD nicht mehr verstanden fühlten und „dem vernachlässigten Teil des Bürgertums wieder eine Stimme geben“. Das Zentrum wolle im Herbst zur Landtagswahl in Niedersachsen antreten und damit „ein erstes Ausrufezeichen“ setzen. Man sei dabei, die 2000 Unterstützungs-Unterschriften zu sammeln, die für eine Teilnahme an der Landtagswahl notwendig seien.

Meuthen und Otte beteuerten, es werde nicht angestrebt, unzufriedene AfD-Mitglieder zum Eintritt in die Zentrumspartei zu bewegen. Meuthen sagte, er wisse, dass in der AfD „Menschen auf gepackten Koffern sitzen“, das werde aber „nicht zu Massen-Eintritten“ beim Zentrum führen. Otte sagte, seine Partei wolle „da sehr restriktiv sein“; sie wolle nicht zu einem „Sammelbecken von AfDlern“ werden und nicht zu einer „AfD zwei punkt Null“. Für Mitgliedsanträge ehemaliger AfD-Mitglieder habe das Zentrum „ein Instrumentarium entwickelt“, es werde eine Einzelfallprüfung stattfinden. Die Aufnahme ehemaliger AfD-Mitglieder sei „in homöopathischen Dosen“ vertretbar.

Die bekannten ehemaligen AfD-Mitglieder Meuthen und Witt sollen hingegen helfen, „in eine erfolgreiche Zukunft zu starten“, sagte Otte. Er sprach von einer personellen und programmatischen Modernisierung seiner Partei. Meuthen argumentierte, die hohen Zahlen von Nichtwählern zeigten, dass es ein großes Potential enttäuschter einstiger Anhänger von Union und SPD gebe.

Meuthen begründete nochmals seinen Austritt aus der AfD und seinen Rückzug als deren „Bundessprecher“. Er habe es nicht vermocht, „die AfD auf den Kurs zu bringen, den ich immer für den richtigen gehalten habe“. Unter Hinweis darauf, dass die AfD inzwischen vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet wird, pries er seine neue politische Heimat: „Ich gebe Ihnen Brief und Siegel, dass sich der Verfassungsschutz niemals für die Zentrumspartei interessieren wird.“

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter, der in einer Woche auf einem AfD-Bundesparteitag für den Parteivorsitz kandidieren will, kommentierte Meuthens Eintritt in die Zentrumspartei mit der Bewertung, dies sei „kein Erfolgsmodell“. Es bringe nichts, „alte Strukturen aufzuwärmen“.