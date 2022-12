Mit 97 Jahren : Frühere Sekretärin im Stutthof-Prozess schuldig gesprochen

Aktualisiert am

Wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.500 Fällen hat das Landgericht Itzehoe die ehemalige Sekretärin zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Der Prozess dürfte einer der letzten seiner Art gewesen sein.

Die Angeklagte Irmgard F. sitzt im Gerichtssaal in Itzehoe. Bild: AP

Das Landgericht Itzehoe hat die frühere Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof schuldig gesprochen. Die 97 Jahre alte Irmgard F. wurde wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.500 Fällen sowie wegen Beihilfe zum versuchten Mord in fünf Fällen zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Damit folgte das Gericht weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Irmgard F. war Sekretärin des Lagerkommandanten Paul Werner Hoppe im deutschen Konzentrationslager Stutthof unweit von Danzig. F. war in Itzehoe vor der Jugendkammer des Landgerichts angeklagt, da sie zum Tatzeitpunkt 18 bis 19 Jahre alt war. Sie hatte zwischen Juni 1943 und April 1945 im Kommandantur-Gebäude des KZ als Sekretärin gearbeitet und für Hoppe stenografiert. Der war vor Jahrzehnten auch angeklagt worden, verbüßte aber, nachdem das Urteil rechtskräftig wurde, nur noch dreieinhalb Jahre Haft.

Im Konzentrationslager Stutthof wurden Menschen zu Tausenden bestialisch ermordet, verbrannt und ausgehungert. Als Zivilangestellte war F. laut Urteil Teil der riesigen Tötungsmaschine der Nationalsozialisten.

F.s Verteidiger hatten kürzlich auf Freispruch plädiert und angeführt, es gebe keinen Tatnachweis und keine aussagekräftigen Indizien. Die Beweisaufnahme in dem über 14 Monate andauernden Verfahren vor dem Landgericht habe wenig Konkretes erbracht. Es blieben „unüberwindliche Zweifel“. Die Staatsanwaltschaft hatte kürzlich hingegen für eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren plädiert, die aber zur Bewährung ausgesetzt werden solle. Dem folgten viele Vertreter der Nebenklage.

Irmgard F., die in einem Altenheim im Kreis Pinneberg lebt, hatte vor Gericht fast durchweg geschwiegen, erst am vorletzten Verhandlungstag hatte sie ihr Bedauern darüber geäußert, „was alles geschehen ist“. Dem hatte sie angefügt: „Ich bereue, dass ich zu der Zeit gerade in Stutthof war. Mehr kann ich nicht sagen.“

Der Prozess gegen F. könnte einer der letzten seiner Art sein. Während des Prozesses verstarben Nebenkläger, bei anderen wurde die Erinnerung so schwach, dass sie nicht mehr aussagten. In den Ermittlungsbehörden sind daher kaum noch vergleichbare Fälle anhängig.