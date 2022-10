Merz und Söder bei der CSU : Unterschiede im Großen und im Kleinen

Gemessen daran, dass der heutige CDU-Chef Friedrich Merz vor zwei Jahren von der CSU-Führung als Mann von gestern gezeichnet wurde, wirkt er bei seinem Auftritt auf dem Parteitag der CSU in Augsburg ziemlich frisch und angriffslustig. Vor allem im Visier hat er Bundeskanzler Olaf Scholz, dessen „Zeitenwende“ er als „weitgehend große Enttäuschung“ bezeichnet. „Nicht eine Bestellung, nicht eine Ausschreibung“ für militärisches Gerät habe es seit der Rede des Bundeskanzlers Ende Februar gegeben.

CDU und CSU im Bund treibt momentan um, wie man sich des Vorwurfs der Ampel entledigt, man habe in 16 Jahren an der Regierung den Schlammassel verursacht, in dem das Land nun steckt. Merz sagt: „Nicht die letzten 16 Jahre sind das Problem, die letzten 16 Wochen sind das Problem.“ Alle Versuche der Union, die Bundeswehr besser auszurüsten, seien am Widerstand nicht zuletzt der Grünen gescheitert. Wenn diese heute über die Bundeswehr sprächen, „als hätten sie nie anders gesprochen“, dann seien das „Konvertiten-Reden“. Ähnlich hatte zuvor CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gesprochen - nicht der einzige Punkt, an dem man merkt, dass zumindest zwischen Merz und Dobrindt gutes Einvernehmen herrscht.

Merz: „Respektlosigkeit steht über dieser Kanzlerschaft“

Merz wendet sodann Scholzʼ Fetischwort „Respekt“ gegen ihn selbst. Der Bundeskanzler verhalte sich respektlos gegenüber dem Bundestag, gegenüber dem Bundespräsidenten, bei dessen jüngster Rede die Regierungsmitglieder durch Abwesenheit auffielen, gegenüber den Mitgliedern der Bundesregierung, den Bundesländern sowie gegenüber den Nachbarländern. „Respektlosigkeit steht über dieser Kanzlerschaft“, ruft Merz

Söder wird am Ende der Rede sagen, es sei „so schön, wenn CDUler im Herzen genauso denken wie CSUler.“ . Das allerdings ist nicht ganz so. Man merkt es im Kleinen. So erwähnt Merz seinen „Freund Wolfgang Schäuble“, der im Unterschied zum Bundeskanzler die deutsch-französische Freundschaft gelebt habe; dazu muss man wissen, dass Schäuble von maßgeblichsten Leuten in der CSU als derjenige angesehen wird, der Söders Kanzlerschaft verhindert hat. Die Unterschiede zwischen Merz und Söder zeigen sich aber auch im Großen. Während Söder am Vorabend gesagt hat, Russland dürfe den Krieg in der Ukraine „nicht gewinnen“, sagt Merz: „Putin muss diesen Krieg verlieren und die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen.“ Auch beim Thema Umgang mit der neuen Mitte-Rechts-Regierung in Italien zeigen sich Differenzen. Während Merz, hier auf einer Linie mit EVP-Chef Manfred Weber, dafür wirbt, Italien nicht zum „Paria“ zu machen und sich nicht anzumaßen, über das Ergebnis einer demokratischen Wahl zu urteilen, hat Söder (und auch Dobrindt) sich zuletzt sehr viel kritischer zu Meloni, Berlusconi und Co. geäußert.

Was bei der CSU nach wie vor bestens funktioniert, ist Kritik an Verboten und angeblichen Umerziehungsmethoden, die Merz, hier ganz im Gleichklang mit Söder, vor allem mit den Grünen in Verbindung bringt. Angesichts des Klimawandels, den auch Merz als schwerwiegendes Problem anerkannt hat, sei nun „nicht die Stunde der Ideologen, sondern der Ingenieure“. Es gelte, Denkverbote wegzuwerfen, etwa was das Thema Gasförderung in Deutschland betrifft. Das Verbot von Verbrennermotoren durch die EU bezeichnet Merz als „verbohrt“, und zum Thema Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke ruft er den Delegierten zu: „Aus blanker Ideologie sind die Grünen nicht bereit, einen solchen Weg mitzugehen.“ Wenn nicht alles täuscht, schlägt nicht nur an dieser Stelle der Applausometer einen Tick stärker aus als am Vorabend bei Söder.