Neuer CDU-Vorsitzender : Söder als Mäßiger für Merz?

Als am Freitag klar war, dass Friedrich Merz neuer Vorsitzender der CDU werden würde, beglückwünschte ihn der CSU-Vorsitzende Markus Söder auf Twitter zum „klaren Votum der CDU-Mitglieder“. Gemeinsam und geschlossen wolle man die Union zu neuer Stärke führen. „Die CSU und ich persönlich freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Was soll er auch sonst schreiben? Man darf jedenfalls nicht annehmen, dass die Vorfreude Söders adventliche Dimensionen hat. Das Verhältnis zwischen der CSU und Merz war in den vergangenen Jahren eher novemberlich. Das begann bei der ersten Wahl zur Nachfolge Merkels an der CDU-Spitze. Obwohl die Mehrzahl der CSU-Mitglieder Merz zugeneigt haben dürfte, Stichwort „klare Kante“, kamen aus der CSU-Spitze kritische Einschätzungen zum Sauerländer, der immerhin ein Ferienhaus am Tegernsee hat. Merz sei fehleranfällig, hieß es damals in Bezug auf den einen oder anderen verbalen Fehltritt. Man verglich ihn mit einem Boxer, der jahrelang nicht mehr im Ring war und deshalb den Blick dafür verloren hat, woher Schläge kommen könnten.

Söder ätzte über Merz

In der zweiten CDU-internen Auseinandersetzung zwischen Armin Laschet, Merz und Norbert Röttgen schien die CSU-Führung – aus heutiger Sicht schwer vorstellbar – leicht zu Laschet zu neigen. Als der sich dann tatsächlich durchsetzte und auf einmal mit Söder um die Kanzlerkandidatur konkurrieren musste, schlug Merz gegen die CSU zurück, auf eine Weise, die in Bayern schon mal mit dem Adjektiv „hinterfotzig“ belegt wird. Eine Kandidatur Söders „hätte erhebliche Folgen für das Verhältnis zwischen CDU und CSU“, sagte Merz seinerzeit dem „Westfälischen Anzeiger“. Und: „Es kann in der gegenwärtigen Lage eigentlich auch nicht im Interesse der CSU liegen, den Kanzlerkandidaten zu stellen.“

Dass es dann tatsächlich nichts wurde mit Söders Ambitionen, lastet man in München vor allem dem ehemaligen CDU-Vorsitzenden Wolfgang Schäuble an. Er gilt als Freund und Förderer von Merz, was das Verhältnis zum neuen CDU-Chef nicht unbeschwerter machen dürfte.

Die CSU jedenfalls revanchierte sich ihrerseits, als bekannt wurde, dass Laschet Merz in ein wie auch immer geartetes Team einbinden wollte. Söder ätzte gegenüber der „Bild“-Zeitung: Die Erfahrung, die Merz „aus den neunziger Jahren als aktiver Politiker hat, hilft uns bestimmt“. Der CDU-Mann, der 2009 aus dem Bundestag ausgeschieden war und später Aufsichtsratschef beim Vermögensverwalter Blackrock wurde, habe „natürlich eine überragende Kompetenz“, wenn es „um Kapitalmärkte, um Aktien, um Hedgefonds geht“. Da habe er „sich als Wirtschaftsexperte wirklich einen ganz großen Namen gemacht, deswegen ist es auch folgerichtig, dass Armin Laschet ihm die Option gibt, dass er sich um das Thema Finanzen mit kümmert“.

Ins gleiche Horn stieß CSU-Generalsekretär Markus Blume gegenüber dem „Münchner Merkur“: „Ich bewundere das Selbstbewusstsein von Friedrich Merz. Ich nehme mit Interesse zur Kenntnis, dass er die neue Wunderwaffe der CDU sein soll . . . In den Umfragen sehe ich noch keinen Schub.“

Kann Söder den Mäßiger und Mittigen geben?

Das war nicht nur Rache. Tatsächlich hielten führende CSU-Leute Merz für eher ungeeignet, der Union den Weg in die Zukunft zu weisen. Söder sagte der „Süddeutschen Zeitung“: „Wenn Friedrich Merz, der überraschend plötzlich für Armin Laschet geworben hat, fordert, die Union müsse wieder eine stinknormale Partei sein – dann ist das nicht die Idee, die ich von der Union habe.“ Auch als Blume seiner Partei in der F.A.Z. riet, sie solle die Hände lassen „von Identitätsthemen“, war das auf Merz gemünzt, der mehrfach durch seine Kritik am Gendern aufgefallen war. Dass die CSU-Führung in solchen Fragen aber auch nicht zu dogmatisch ist, zeigte sich zwei Wochen vor der Bundestagswahl, als Söder plötzlich doch Kritik am Gendern zur Abwendung des drohenden Desasters aus dem Hut zauberte.

Trotzdem ist es für die Rollendefinition der CSU ein erheblicher Unterschied, ob sie sich etwa einem CDU-Vorsitzenden Norbert Röttgen gegenüber sieht, der die CDU als Partei der Mitte positioniert hätte – oder nun eben Friedrich Merz, von dem eine Schärfung des konservativen Profils erwartet wird. In sozialpolitischen Dingen hat die CSU oft links von der Schwesterpartei gestanden, das wird so bleiben, auch wenn Merz das Thema zuletzt für sich entdeckt zu haben scheint.

Womöglich sieht sich die CSU nun aber auch gezwungen oder, je nach Sichtweise, in der Lage dazu, in ökologischen und gesellschaftspolitischen Dingen die mittigeren Positionen zu vertreten. Wie die eigenen Leute damit klarkommen, die Söders Modernisierungskurs auch bisher schon eher aus Vernunfts- als aus Herzensgründen mitgetragen haben, wird interessant. Aus Söders Umfeld ist zu hören, er finde es gar nicht so schlecht, den Mäßiger und Mittigen geben zu können, das erleichtere es ihm, wieder in die Rolle des Landesvaters zu kommen, die er zuletzt aus den Augen verloren hatte.

Und was heißt das alles nun für die nächste Kanzlerkandidatur der Union? Röttgen hatte vor der Kür Laschets zum Kanzlerkandidaten erkennen lassen, dass er für den Fall, dass er zum CDU-Chef gewählt würde, dem CSU-Mann durchaus den Vortritt lassen könnte. Ob Merz dazu auch bereit wäre, darf man bezweifeln. Bei der CSU heißt es, bis dahin fließe noch so viel Wasser die Spree hinunter, dass sich keine seriösen Aussagen dazu machen ließen. Wichtig sei allerdings, dass man nicht noch einmal den Willen der Basis ignorieren dürfe. Die Wahl Merz’ durch eine Abstimmung unter allen CDU-Mitgliedern sei insoweit eine Bestätigung dessen, was die CSU schon lange sage.