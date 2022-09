CDU-Parteichef : Friedrich Merz im Praxistest

Friedrich Merz ist immer noch ein guter und schlagfertiger Redner. Von der schwarzen Schlinge, in der sein linker Arm ruhen muss, lässt er sich seinen Auftritt nicht kaputt machen. Ein Ironiker wie Merz vermag es sogar, dem eigenen Schlüsselbeinbruch Pointen abzugewinnen: Es sei schließlich nur der linke Arm, der in der Schlinge liegt. Und die sechs Schrauben in der Schulter seien zwar grün, aber die sehe er selbst ja nicht. Der CDU-Bundesvorsitzende hat dieselben Scherze zuvor bereits in anderen Städten gemacht hat.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Der lockere Einstieg funktioniert aber auch am Samstag beim offiziellen Wahlkampfauftakt der Niedersachsen-CDU in der Osnabrücker Innenstadt. 300, vielleicht 400 Leute sind gekommen, um sich Friedrich Merz und Spitzenkandidat Bernd Althusmann anzuhören. Wenn man die aktiven CDU-Berufspolitiker, die ehemaligen CDU-Berufspolitiker, deren Familien, die Wahlkampfhelfer von der Jungen Union und die Musikkapelle abzieht, sind es vielleicht noch 200 potentielle Wähler, die sich bei herrlichem Wetter für das Spitzenpersonal der CDU interessieren. „Herzlichen Dank, dass sie in so großer Zahl der Einladung gefolgt sind“, ruft Merz ihnen zu.

Die anderen Unionsgrößen wenden sich auf ihren Bierbänken von Zeit zu Zeit mit fragendem Blick um. Der kleine Platz ist immer noch weitgehend leer. Als die CDU mit Angela Merkel noch eine Bundeskanzlerin im Angebot hatte, waren auch größere Plätze meistens proppenvoll. „Ich bin auch ernüchtert“, sagte eine lokale Unionsgröße über das Desinteresse am Wahlkampf. „Die Menschen haben wohl den Ernst der Lage noch nicht begriffen.“

Merz in neuer Rolle

Der Ernst der Lage ist heute auch das große Thema von Merz. „Ich mache mir erstmals wirklich Sorgen um die Zukunft unserer Kinder“, sagt der Oppositionsführer im Bundestag und erkennt am Horizont das Ende von Deutschlands bisherigem Geschäftsmodell: „Billiges Gas aus Russland, billige Importe aus China, teure Produkte aus Deutschland in alle Welt, und die Amerikaner zahlen für unsere Sicherheit – diese Arbeitsteilung ist vorbei.“ Merz hat schon immer gerne solche geopolitischen Gemälde gemalt. Große Leinwände haben den Vorteil, dass sie auch den Maler groß wirken lassen.

Die Strategie funktionierte blendend, als Merz gar kein politisches Amt besaß und mithin gar kein Mandat, um sich über den Streit über Pendlerpauschalen oder Tempolimits zu äußern. Konservative CDU-Kreisverbände oder Unternehmen konnten ihn stattdessen als einen Redner einladen, der ihnen die Welt erklärt. Wenn Merz dann gekonnt darüber berichtete, wohin sich China entwickelt oder warum der Neuzuschnitt der Wahlkreise in den Vereinigten Staaten so wichtig ist, lauschte ihm das gehobene Bürgertum gebannt.

Der hochgewachsene Mann aus dem Sauerland macht auf solches Pu­blikum den Eindruck eines politischen Riesen, der irgendwann wieder aus dem Schatten heraustreten könnte, in den Angela Merkel ihn verbannt hatte. Drei Anläufe musste Merz nehmen, bis ihm das gelang und er im Dezember 2021 beim Mitgliederentscheid den CDU-Bundesvorsitz errang. Merz holte sich sogleich sein altes Amt als CDU-Fraktionsvorsitzender zurück, das ihm Merkel 2002 weggenommen hatte.