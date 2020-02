CDU-Nachfolge : Friedrich Merz deutet Kanzlerkandidatur an

Der frühere Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Friedrich Merz, hat angedeutet, wie er nach dem angekündigten Rückzug der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer seine Rolle sieht. In einer Rede vor dem CDU-nahen Wirtschaftsrat des Landes Sachsen-Anhalt sagte er am Dienstagabend, er wolle einen „persönlichen Beitrag dazu leisten“, dass die Union wieder zur großen Volkspartei werde. Er wolle das aber so tun, dass die Einheit der Partei „nicht gefährdet“ werde.

Merz hatte sich im Jahr 2018 um die Führung der CDU beworben, unterlag aber damals knapp seiner Konkurrentin Kramp-Karrenbauer. Jetzt gilt er als ein möglicher Anwärter auf ihre Nachfolge. In Magdeburg ging er nicht ausdrücklich auf eine mögliche Bewerbung ein, sagte aber, wenn er seinen „persönlichen Beitrag“ zum Wiederaufstieg der CDU leiste, könnte das „nötigenfalls auch im streitigen Wettbewerb“ geschehen. Dies kann als Andeutung darauf gedeutet werden, dass Merz auch bereit sein könnte, im Kampf um den Vorsitz gegen andere Bewerber anzutreten. Er fügte allerdings hinzu, besser sei eine „Einigung“ in der Partei, die helfen könnte, einen solchen internen Wettbewerb zu vermeiden.

Der 64 Jahre alte Merz hatte am Montagabend bei einem Auftritt im Haus der Siegerländer Wirtschaft auf Nachfragen stoisch wiederholt: „Wir diskutieren die Lage unserer Partei jetzt hinter verschlossenen Türen und nicht in der Öffentlichkeit.“ Neben Merz werden Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als Nachfolger gehandelt. Beide haben sich bisher noch nicht zu einer Nachfolge geäußert. Laschet sagte in einem Interview der Rheinischen Post: „Was die Zukunft bringt, weiß niemand.“ Und fügte hinzu: „Es gibt in der Politik unterschiedliche Zeiten und Positionen, in denen man Verantwortung übertragen bekommt und etwas gestalten kann.“