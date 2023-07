Friedrich Merz : Der ängstliche Mittelweg des CDU-Vorsitzenden

Aktualisiert am

In der CDU wächst die Ungeduld mit dem Parteivorsitzenden. Er muss sich auf einen Machtkampf mit zwei Herausforderern einstellen.

Friedrich Merz und Hendrik Wüst beim Sommerfest der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen im Juni in Berlin. Bild: dpa

Zum Beispiel die Sache mit Willsch: Neulich bezeichnete der hessische CDU-Abgeordnete Klaus-Peter Willsch, der in seinen Reihen eine Art Hofnarren-Status genießt, in einer Fraktionssitzung die Grünen als „vaterlandslose Gesellen“. Man hat schon gemeinere Beschreibungen der Konkurrenzpartei gehört, aber kurz darauf ergriff CDU-Chef Friedrich Merz das Wort und rügte seinen Fraktionskollegen: Er solle sich rhetorisch mäßigen.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Die „Bild“-Zeitung, der die Szene zugetragen wurde, interpretierte dies gleich als „Einsatz für den potentiellen Koalitionspartner“, und so kann man es ja auch sehen. Aber fünf Tage später, bei einem Parteitreffen in Rostock, passierte dies: Merz erklärte die Grünen – in Anwesenheit von lauter Landesfraktionsvorsitzenden, die mit der Ökopartei koalieren – zum „Haupt­gegner“ der Union.