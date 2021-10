Merz zur Zukunft der Union : Aufstehen, Rolle annehmen und arbeiten!

Aktualisiert am

Wenn wir die Opposition kraftvoll führen, leisten auch wir einen Dienst an unserem Land. Kontrolle der Regierung heißt nicht nur Nein-Sagen. Ein Gastbeitrag.

Das Wahlergebnis ist eindeutig, und die Ampel wird aller Voraussicht nach kommen. Die Union geht nach 1969 und nach 1998 in diesem Jahr erneut in die Opposition.

Wir haben diese Wahl aus eigenem Verschulden verloren, aber der Blick in den Rückspiegel zeigt selten den richtigen Weg nach vorn. Fünf Gedanken für diesen Weg nach vorn:

Erstens: Die Union muss das Wahlergebnis so akzeptieren, wie es ist und die Rolle der Opposition annehmen. Das mag dem einen oder anderen, der nur das Regieren gewöhnt ist, schwerfallen, aber Opposition ist nicht das fünfte Rad am Wagen, sondern konstitutiver Bestandteil jeder demokratischen Ordnung. Wenn wir die Opposition kraftvoll und kompetent führen, leisten auch wir einen Dienst an unserem Staat, wir machen unser Land dadurch besser – und genau dafür sind wir gewählt.