Klimazeitnot: Susanne Speicher (rechts) demonstriert im Januar 2019 in Saarbrücken mit Fridays for Future, jetzt engagiert sie sich in der SPD. Bild: Action Press

Fridays for Future hat an Zulauf verloren, an die Trägheit nach der Pandemie, an radikalere Klimaschutzgruppen – aber auch an Parteien. Einige derjenigen, die viele Freitage auf der Straße verbracht haben, um für eine ambitioniertere Klimapolitik zu demonstrieren, arbeiten nun freitags nicht mehr nur an Forderungen, sondern daran, diese umzusetzen. Auch an den anderen Wochentagen, natürlich. Der Gang durch die Gremien, Institutionen und Parlamente, in Parteien und in der Politik ganz allgemein, braucht Zeit. Es sind nicht nur die Grünen, die von dieser ökologischen Frischzellenkur profitieren. Protesterprobte Klimaschützer gibt es mittlerweile sogar in der Union.

Lukas Fuhr Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik Folgen Ich folge





Die Annahme, die Wege von Aktivisten der Klimabewegung führten nur in Richtung von Parteien, die links der Mitte anzusiedeln sind, stimmt schon lange nicht mehr. In CDU, CSU und ihrer gemeinsamen Jugendorganisation findet sich mittlerweile eine ganze Reihe junger Leute, die Teil von Fridays for Future waren oder es noch sind. Ihre Beweggründe sind alles andere als uniform.