Die letzte Generation, Rassismusvorwürfe, weniger Klimastreiks: Fridays for Future hat an Schwung verloren. Beim Sommerkongress versuchen die Aktivisten, darauf Antworten zu finden.

Bunte Zelte, vom Morgentau bedeckt, stehen zwischen den großen Buchen, Eichen und Birken des Lüneburger Kurparks. Eine große Bühne ist aufgebaut, etwas weiter stehen Bierzeltgarnituren. Müde Gesichter beugen sich über ihr Frühstück. Langsam zeigt sich die Sonne, immerhin soll der Regen heute ausbleiben. Auf den unteren Wiesen des Parks halten die Aktivisten von Fridays for Future ihren Sommerkongress ab. Wie soll es mit der Klimapolitik in Deutschland weitergehen? Und welche Rolle kann Fridays for Future dabei spielen? Diese Fragen diskutieren die Aktivisten fünf Tage lang.

Helena Marschall hat geholfen, den Kongress nach Lüneburg zu holen. Sie ist hier in der Ortsgruppe aktiv, studiert an der Universität, ganz in der Nähe des Parks, Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft. Ihre Bachelorarbeit hat sie zum europäischen Emissionshandel geschrieben. Bei Fridays for Future ist die heute 21 Jahre alte Studentin schon länger aktiv – der letzte große Sommerkongress in Dortmund 2019 war die erste Veranstaltung außerhalb ihrer Ortsgruppe, die sie mit organisiert hat. Damals seien mehr als 1000 Aktivisten gekommen, in Lüneburg sind es etwa 500.