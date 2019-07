Fridays for Future : Auf Augenhöhe mit der Kanzlerin

Auch Angela Merkel ist eingeladen. Bei einer Veranstaltung im April schüttelte Jakob Blasel, ein 18 Jahre alter Abiturient aus Kiel, der Bundeskanzlerin die Hand und überreichte ihr persönlich die Einladung für den Sommerkongress der „Fridays for Future“.

„Die Antwort vom Bundeskanzleramt war sehr freundlich, aber eine Absage: Angela Merkel ist im Urlaub, sie kann nicht kommen“, sagt Blasel. Er ist einer der führenden Köpfe der Bewegung und Organisator des Kongress, der am Mittwoch in Dortmund beginnt. Nachdem Merkel nicht kommen konnte, überlegten die Schüler, ob sie andere Politiker einladen sollten. Man habe sich dann aber bewusst dagegen entschieden, anderen eine Bühne zu geben.

Die Jugendbewegung, die seit Dezember vergangenen Jahres freitags Zehntausende auf die Straße bringt, verhandelt, so könnte man meinen, nur noch auf Augenhöhe mit der Regierungschefin. Wie ernst die Kanzlerin selbst die Proteste nimmt, zeigte Merkel in ihrer Regierungspressekonferenz vor der Sommerpause. Schon vor Greta Thunberg habe man im Koalitionsvertrag ein Klimaschutzgesetz vereinbart, aber die Ernsthaftigkeit, mit der die jungen Leute darauf hingewiesen hätten, dass es um ihr Leben geht, habe die Politik „noch einmal dazu gebracht, entschlossener an die Sache heranzugehen.“

Die Verhandlungen innerhalb des Klimakabinetts laufen. Nach dem Ende der Sommerpause, weit nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen, soll das Maßnahmenpaket am 20. September vorgestellt werden. Für diesen Tag hat die schwedische Klimaaktivistin Thunberg zu einem weltweiten Klimastreik aufgerufen. Auch in Berlin und in vielen anderen deutschen Städten soll es zentrale Kundgebungen geben. Nicht nur Schüler sollen teilnehmen, jeder sei aufgerufen. Luisa Neubauer, eine der Organisatorinnen, spricht vom „krassesten Klimastreik aller Zeiten.“ Nur drei Tage später, am 23. September, bricht die Kanzlerin nach New York zum UN-Weltklimagipfel auf.

„Der größte Erfolg der ,Fridays for Future’ ist es, dass die Politik nach 15 Jahren, in denen sie wenig fürs Klima getan hat, endlich in Bewegung kommt”, sagt Claudia Kemfert, Abteilungsleiterin Klima und Energie beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. „Dass es eine CO2-Bepreisung geben könnte, ist nur unter dem Druck entstanden.” Die Maßnahmen, die die Jugendbewegung fordert, gehen weit über das hinaus, was in der Koalition diskutiert wird.

„Ich erhoffe mir vom Kompromiss des Klimakabinetts, dass er am Ende auch die Debatte befriedet“, sagt Anja Weisgerber (CSU), klimapolitische Sprecherin der Union im Bundestag. „Das bedeutet auch, dass die Umweltbewegungen anerkennen, dass ein Kompromis ein Kompromiss ist.” Wer für das Klima demonstriere, müsse sich dessen bewusst sein, dass Lösungen sozialverträglich sein müssten. „Wir dürfen nicht die Aufspaltung zwischen Stadt und Land riskieren“, so Weisgerber.

Für die Politik ist es ein Spagat zwischen vielen Interesse, bei vielen Jugendlichen könnte das zu einer gewissen Enttäuschung führen, glaubt auch Claudia Kemfert: „Aber auch das gehört dazu: Die Mühlen der Politik mahlen langsam.“ Der Protestforscher Simon Teune, der die Schülerbewegung in einer Studie untersucht hat, glaubt, dass die Schüler sogar angespornt werden könnten und sich die Protestformen ändern. „Bisher ging es vor allem darum, Aufmerksamkeit zu generieren“, sagt Teune. „Das ist sehr gut gelungen. In den nächsten Monaten könnte sich der Fokus stärker auf Kampagnen zu einzelnen Zielen richten.“

Denkbar wäre zum Beispiel, dass man höhere Steuern auf Flugzeugkerosin fordert, was in vielen Ortsgruppen der Schülerbewegung bereits ein Thema ist. Kooperationen mit bestehenden Kampagnennetzwerken wie Campact oder Umweltverbänden wie dem BUND halten viele für möglich.

Dabei geht auch darum, welche Form sich die Schüler selbst geben. Die Gründung einer Partei oder eines Vereins hält Teune für unwahrscheinlich. „Es gibt bestehende Angebote, in denen sich die Jugendliche einbringen können. Der Charme ist bislang, dass die Proteste so offen sind“, sagt der Protestforscher. Es brauche keine Mitgliedschaft, um teilzunehmen oder etwas zu organisieren. Bislang hat die Bewegung keine Rechtsform, etwa die eines Vereins, trotzdem werden Spenden gesammelt. Steuerexperten kritisieren das.