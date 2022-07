Freundschaft zu Putin : Schröders Trotz

Bundeskanzler Olaf Scholz reist am Sonntag zum Finale der Frauenfußball-WM nach London. Gerhard Schröder reiste kürzlich mal wieder nach Moskau. Erst hatte er behauptet, dort Urlaub zu machen, dann hieß es, er führe „Energiegespräche“. Muss er das? – Als Kanzler kann man sich seine Termine meistens nicht aussuchen, als Ex-Kanzler schon. Was Schröder tut oder lässt, ob es als angemessen oder anständig empfunden wird, liegt deshalb allein in seiner Verantwortung.

Schröder hatte immer eine Mission. Eine Mission in eigener Sache. Welche Motive leiten ihn? Es geht ihm wohl um Einfluss, Anerkennung, Beachtung – und natürlich Geld. Und ein bisschen Spaß am Ärgern der anderen hatte er auch schon immer.

Ob Gerhard Schröder mit seiner Reise außerdem auch etwas für sein Land tun kann, ob er vielleicht sogar erreicht, dass durch die Pipeline Nord Stream 1 bald wieder mehr Gas nach Deutschland strömt, kann niemand wissen. Weil es ja nicht in Schröders Hand liegt, sondern in der Hand Putins. Denn sicher ist: Putin nutzt das Gas als Waffe in seinem Krieg gegen die Ukraine – und gegen den Westen. Und er hat mit seinem bisherigen Verhalten deutlich gemacht, dass er an ernsthaften Verhandlungen nicht interessiert ist und getroffene Vereinbarungen bricht. Für Schröder mag die Freundschaft zu Wladimir Putin größer sein als dieser Krieg. Für Putin, das darf man unterstellen, gilt das nicht.

Die Illusion vom Einfluss auf Putin

Es war Schröders zweite Reise nach Moskau seit Kriegsbeginn. Seine Verbundenheit mit dem russischen Herrscher ist echt – mindestens auf der Gefühlsebene. Aber natürlich dienen die Reisen nach Russland auch einem Kalkül: Hier ist der ehemalige Staatsmann unterwegs, der alle kennt und mit seiner zupackenden und jovialen Art schon so manchen Deal geschlossen hat. Im April 2014 – Russland hatte gerade die Krim annektiert, Merkel war schon lange Kanzlerin – feierte Schröder in herzlicher Umarmung mit Putin seinen Geburtstag in Sankt Petersburg. Die deutsche Politik empörte sich, Schröder hatte seinen Spaß. Aber er erreichte auch, dass einige deutsche OSZE-Mitarbeiter, die von prorussischen Kräften gefangen gehalten wurden, freikamen.

Ein Freundschaftsdienst? Hat Schröder doch Einfluss auf Putin? Da sollte man sich keine Illusionen machen. Jetzt ist die Situation sowieso eine andere als 2014. Russland führt einen Angriffskrieg in Europa. Die Zeit der Deals mit Putin ist vorbei. Wie kann einem früheren deutschen Kanzler das egal sein? Schröder beschädigt mit seiner nach außen zur Schau gestellten Freundschaft zu Putin Deutschlands Ansehen in der Welt. Charakterlich stark handeln die Politiker, die wenigstens erkennen, dass die Russlandpolitik, die sie über Jahre gemacht haben, ein Fehler war. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich auf diesen Weg begeben. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer nicht. Schröder glaubt, charakterfest zu sein, weil er weiterhin zu Putin hält. Aber das ist kein Ausweis von Integrität, sondern gefährlicher Trotz.

Früher fanden diesen Trotz ja viele an Schröder gut. Es stimmt deswegen auch nicht, dass Schröder seinen Kompass als effizienter Macher völlig verloren hätte. Nur: Das ist ein Kompass, dem niemand mehr so recht vertraut. Schröder aber lässt sich deswegen nicht tilgen aus der Geschichte – weder derjenigen der SPD noch der von Deutschland. Er bleibt der schwierigste deutsche Staatsmann.