FAZ Plus Artikel Partei-Analyse : Die SPD braucht Mut zur Erstverschlimmerung

Eine Kursänderung linker Parteien wäre so kurzfristig schmerzhaft wie langfristig sinnvoll. Wenn die Schulmedizin versagt, schlägt die Stunde der therapeutischen Alternativen. Nicht zuletzt die geplagte europäische Sozialdemokratie täte deshalb gut daran, sich an einem durchaus paradoxen Konzept der Heilkunst zu orientieren: dem der homöopathischen Erstverschlimmerung. Unmittelbar nach der Behandlungsaufnahme setze bisweilen „eine Art kleine Verschlimmerung“ ein, schreibt der Begründer der Homöopathie Samuel Hahnemann in seinem 1810 erschienenen „Organon der rationellen Heilkunde“. Diese habe „so viel Ähnlichkeit mit der ursprünglichen Krankheit, dass sie eine Verschlimmerung des Uebels zu seyn scheint“.

Über den medizinischen Nutzen homöopathischer Ansätze sind Zweifel angezeigt. Doch übertragen ins Politische, scheint zumindest diese Einsicht überzeugend: Auf dem Weg zu einer Renaissance dürfte es für europäische Mitte-links-Parteien möglicherweise erst schlimmer werden, bevor es besser werden kann.