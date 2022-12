Allensbach-Umfrage : Das Freiheitsempfinden der Deutschen steigt

Freiheit nimmt in Deutschland den höchsten Stellenwert seit elf Jahren ein, gleichzeitig steigt auch das individuelle Freiheitsempfinden nach einer Delle 2021 wieder. Das geht aus dem Freiheitsindex des Instituts für Demoskopie Allensbach, des Analyseinstituts Media Tenor und des John Stuart Mill Instituts hervor, der an diesem Donnerstag veröffentlicht wird und der F.A.Z. exklusiv vorliegt.

Sara Wagener Volontärin

Die drei Institute erheben regelmäßig den Stellenwert von Freiheit gegenüber anderen Werten in Bevölkerung und Berichterstattung sowie das subjektive Freiheitsgefühl von gut 1000 Befragten.

Demnach ging es 2022 in 28 Prozent der Aussagen über Werte in den Medien um Freiheit, häufiger als je zuvor in den vergangenen elf Jahren. Noch 2021 ging es in lediglich 15 Prozent der Berichterstattung über Werte um Freiheit, der Anteil hat sich damit fast verdoppelt. Gleichzeitig hatten 2022 wieder etwas mehr Menschen das Gefühl, in ihrem Leben frei zu sein und frei ihre politische Meinung äußern zu können.

Dennoch fühlte sich nicht einmal die Hälfte der Befragten in ihrer Meinungsäußerung frei. Nur 48 Prozent sagten, sie hätten das Gefühl, frei reden zu können – gegenüber 63 Prozent, die das noch 2017 sagten und 78 Prozent 1990. Vorsichtig in ihrer Meinungsäußerung sind 37 Prozent der Befragten, 2021 waren es 44 Prozent, 2017 dagegen nur 25 Prozent.

Der Freiheitsindex fragt neben dem individuellem Freiheitsgefühl auch ab, wie Menschen den gesellschaftlichen Stellenwert von Freiheit einschätzen. Dieser Wert ist nach einem Hoch von 2017 bis 2021 etwas zurückgegangen. Insbesondere bei einer Entscheidung zwischen Freiheit und Gleichheit hätten sich 2022 mehr Befragte für Gleichheit entschieden als je zuvor seit 1998. Auch nahm der Anteil derjenigen ab, die befanden, dass jeder seines Glückes Schmied sei, während mehr Befragte glaubten, dass gesellschaftliche Aufstiegschancen eingeschränkt seien.