Freie Wähler in Bayern : Die Partei der Stunde in der Corona-Krise

Nah am Bürger in der Krise auch mit Mundschutz und Abstand: Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger Bild: dpa

Es ist nicht einfach, als Politiker in der Corona-Krise neben Markus Söder zu bestehen oder überhaupt wahrgenommen zu werden, schon gar nicht, wenn man sein Stellvertreter in seinem Kabinett ist. Umso bemerkenswerter ist, dass es dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern bisher sehr gut gelungen ist. Das hat zu tun mit der Person und ihren Eigenheiten. Aiwanger pflegt frei zu sprechen. Es hat Situationen gegeben, in denen er sich besser an ein Manuskript gehalten hätte. Für derlei ist angesichts der Dynamik der Krise aber sowieso keine Zeit mehr; man muss in der Lage sein, ad hoc Auskunft zu geben – Aiwanger kann das.

Seine verbale, bisweilen auch intellektuelle Urwüchsigkeit hat er sich beibehalten. Sie birgt Gefahren. Das zeigte sich am 7. März, als er auf einem Starkbierfest in Ismaning den 400 Besuchern zurief, derlei Feierlichkeiten seien der „natürliche Feind des Coronavirus“ – eine grobe Fehleinschätzung. Man merkte es auch zuletzt, als er ohne Absprache mit Söder verlangte, Mitte April müsse die Wirtschaft wieder anlaufen, sonst riskiere man, „dass wir am Ende mehr Tote hätten“ als durch die Pandemie, „weil die Grundversorgung nicht mehr funktioniert“.