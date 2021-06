Abgeordneter Fabian Mehring : Wie der junge Söder

Die Freien Wähler wollen im September in den Bundestag einziehen. Sollte das klappen, plant ihr Anführer Hubert Aiwanger, nach Berlin zu gehen. Die kühnen Pläne werfen die Frage auf, wer an seiner statt ins bayerische Kabinett wechseln und auch sonst als Wortführer das Vakuum füllen könnte. Ein 32 Jahre alter Augsburger tut sich da besonders hervor: Fabian Mehring. Trotz seiner kurzen Zeit im Landtag – seit Oktober 2018 – ist er in der Fraktion schon die Nummer zwei hinter Fraktionschef Florian Streibl. Als parlamentarischer Geschäftsführer ist es eigentlich Mehrings Aufgabe, die Abläufe im Landtag möglichst reibungs- und geräuschlos zu organisieren. So hält es Tobias Reiß, sein Pendant bei der CSU. Doch Mehring ist das sichtlich nicht genug.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Er sucht zum Beispiel durch Reden in wichtigen Debatten auf sich aufmerksam zu machen. Das kann er, weil Streibl, ein eher ausgleichendes und zurückhaltendes Gemüt, ihn lässt. Mehring ist ein auffällig guter Redner, einer der besten im Landtag. Unfallfrei kommt er auch durch komplexe Satzkonstruktionen, er gibt Begriffen und Wendungen eine Bühne, die man sonst nicht im Landtag hört: „namens“, „dem Grunde nach“, „ich meine sagen zu dürfen“.