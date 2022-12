Bundesverdienstkreuze : Steinmeiers Frauenquote mit Damenschleife

Wer macht sich besonders verdient um Deutschland? Nimmt man die Statistik der Bundesverdienstkreuze als Maßstab, dann ist die Antwort einfach: bayerische Männer im Rentenalter, die sich im Stadtrat, Schützenverein oder Caritasverband engagieren. So in etwa lässt sich der idealtypische Träger dieses Ordens beschreiben, der seit 1951 mehr als 260.000-mal vom Bundespräsidenten verliehen wurde. Gewürdigt werden sollen damit „Leistungen, die im Bereich der politischen, der wirtschaftlich-sozialen und der geistigen Arbeit dem Wiederaufbau des Vaterlandes dienten“, aber auch alle „besonderen Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland“. Wenn man weibliche Verdienste auch jenseits der bayerischen Landesgrenzen dabei für unterrepräsentiert hält, stellt sich eine Frage, die keine Statistik beantworten kann: Wie lässt sich erreichen, dass die Ordensträger einen repräsentativen Querschnitt aller Bürger abbilden, die sich für das Gemeinwohl engagieren?

Thomas Jansen Redakteur in der Politik.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich im Fall der Geschlechter nun für die Quote entschieden: Künftig sollen mindestens vierzig Prozent der Orden an Frauen verliehen werden. Das Bundespräsidialamt begründete diesen Schritt in der vergangenen Woche damit, dass sich „Frauen und Männer in unserer Gesellschaft gleichermaßen engagieren“, Frauen aber nur rund ein Drittel der Bundesverdienstkreuze erhielten. Schon Steinmeiers Vorgänger hatten versucht, den Frauenanteil zu erhöhen. Karl Carstens ließ 1983 festschreiben, „Verdiensten bei Tätigkeiten, die nach der Lebenserfahrung vor allem von Frauen ausgeübt werden“, sei „besondere Beachtung zu schenken“.