Polizeikontrolle nach Krawall : „Walla, bin ich hier bei ‚Wetten dass‘ oder was?“

In der Nacht zum Sonntag zieht in Frankfurt ein Protestzug gegen Racial Profiling auf. Oberbürgermeister Peter Feldmann geht auf die Demonstranten zu. Am Ende muss er von der Polizei vom Opernplatz eskortiert werden.

Dreizehn Polizisten stehen vor vier jungen Männern am Rand eines Weges, der zum Frankfurter Opernplatz führt. Etwas abseits muss sich einer aus der Gruppe an einen Baum stellen, ein Beamter tastet seine schmalen Hosenbeine ab. Ein anderer aus der Gruppe regt sich auf. „Walla, bin ich hier bei ‚Wetten dass‘ oder was? Walla, von mir werden keine Bilder gemacht.“ Offenbar soll er fotografiert werden. Seine Freunde versuchen, ihn zu beruhigen. Einer fasst seine Handgelenke. „Das ist Kontrolle, nicht schlimm.“

Mit Maßnahmen wie dieser übernahm die Stadt Frankfurt am Wochenende wieder die Regie über das Geschehen auf dem Opernplatz. Es gab Kontrollen und zwischen ein und fünf Uhr wurde der Platz gesperrt. Die Szenen vom Samstag zuvor sollten sich nicht wiederholen. Da war Chaos ausgebrochen, als die Polizei einem Verletzten helfen wollte. Gegen halb drei nachts hatten etliche Personen aus einer Gruppe von 800 Menschen unter Gejohle und Beifall Flaschen auf Polizisten geworfen. Gegen 39 Personen wird ermittelt wegen Landfriedensbruch und Körperverletzung. Viele sind polizeibekannt, haben Migrationshintergrund und kommen aus dem Umland der Stadt. Um weitere Täter auf Videoaufnahmen identifizieren zu können, machte die Polizei am Freitag und Samstag Bilder während der Kontrollen, wie ein Sprecher sagt.

In der Krawallnacht verdienten Flaschensammler mehr

Cem, der eben noch seinen aufgebrachten Freund während der Kontrolle beruhigte, fühlt sich ungerecht behandelt. „Die machen vielleicht nur ihren Job, aber die übertreiben das.“ Es gebe keine Geheimnisse, „guck wie ich aussehe“. Cem trägt einen Armani-Jogginganzug, hat einen schwarzen Bart und eine Hautfarbe, die einen Migrationshintergrund nahelegt. Letzteres gilt für sehr viele Menschen, die am Wochenende auf dem Opernplatz waren, für Polizisten, Reinigungskräfte und Besucher. Kontrolle sei okay, fotografieren aber nicht, findet Cem. Er kenne die Paragraphen, schließlich habe er schon Gerichtstermine gehabt. „Das war alles mit Klauen.“ Für seinen Freund, der laut geworden ist, bittet er um Entschuldigung. Der sei betrunken. Cem hat einen Hauptschulabschluss und keine Arbeit. In der Krawallnacht sei er nicht dagewesen. Aber jetzt sei er aus Rüsselsheim gekommen, weil er gehört habe, „ey, da geht was ab und so“.

Wenn er damit Krawall meint, wird diese Erwartung enttäuscht. Am Freitag und am Samstag fliegen keine Flaschen. Stattdessen tummeln sich Fernsehteams, Politiker und sehr viele Polizisten auf dem Platz. Samstagnacht kommt noch eine Demo hinzu.

In den Abendstunden bleibt der Opernplatz spärlich besucht. Die Ausbeute für die Flaschensammler ist mickrig. Am Krawallsamstag hatte er sechzig Euro zusammen, sagt ein Sammler. Jetzt am Freitag waren es zehn Euro, am Samstag sind es zwölf. Mit seiner Taschenlampe leuchtet der Mann auf den Anschlag der Stadt am Laternenpfahl. Er liest vor: „Allgemeinverfügung für den Opernplatz.“ Ab 0 Uhr bis 0.59 Uhr Betreten verboten, von eins bis fünf Aufenthaltsverbot.

Zwei junge Männer, ein Banker und ein Profi-Basketbalspieler haben Verständnis für die Maßnahme. „Ich glaube, die hatten keine Wahl“, sagt der Basketballspieler. Blöd sei, dass man nur bis ein Uhr chillen könne. Er schaut zu sieben Polizisten, die wie Statuen auf den Stufen der Alten Oper postiert sind. „Das sieht so aus, als ob wir alle Schwerverbrecher wären.“