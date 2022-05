Frankfurt und Peter Feldmann : Eine Stadt versteht ihren Oberbürgermeister nicht mehr

Ganz Frankfurt erwartete am Mittwoch den Rücktritt seines Oberbürgermeisters, doch der bleibt im Rathaus sitzen, als wäre nichts. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft verdächtigt ihn, aus der Arbeiterwohlfahrt eine Art Peter-Feldmann-Wohlfahrt gemacht zu haben. Seine Frau erhielt ein ungewöhnlich hohes Gehalt, und gegen Spenden soll Feldmann die AWO mit Wohlwollen bedacht haben.

Auf die Vorwürfe reagierte er stets unbeeindruckt, fortwährend zu Scherzen aufgelegt, mit sich und der Welt im Reinen. Er erklärte sich zum „gläsernen Bürgermeister“, verwies Fragen nach dem Gehalt seiner Frau in die Welt der Fünfzigerjahre und nannte die Ermittlungen gegen ihn eine Kampagne.

Feldmann stieg die Zuneigung zu Kopf

Feldmann war schon immer gut darin, Schwächen zu Stärken umzudeuten. Von Anfang an kokettierte er damit, wichtigen Empfängen und Premieren fernzubleiben, und wenn er doch mal kam, dann meistens zu spät. Die Stadtgesellschaft ärgerte das, doch den meisten Menschen in Frankfurt war es egal, wie Feldmann wusste. Sie wählten ihn nicht für Adorno-Preise, sondern für bezahlbare Mieten und S-Bahn-Tickets, und zwar zweimal, mit großer Mehrheit.

Feldmann stieg diese Zuneigung offenbar zu Kopf wie ein Mispelchen zur Mittagszeit. Ja, Frankfurter sind tolerante Leute, genügsam und arglos. Die Heroinspritzen vor dem Bahnhof nehmen sie mit der gleichen Gelassenheit hin wie die Cold-Brew-Becher der Banker. Die Maxime all ihrer Handlungen lautet „Lebbe geht weider“, die schlimmste Beleidigung: „Offenbacher“.

Aber, und hier zeigt sich Feldmanns Fehleinschätzung: Auch die Geduld der Frankfurter hat ein Ende. Die Theatergänger und Zeitungsleser unter ihnen mögen sich schon länger abgewandt haben. Doch nun verprellte der Oberbürgermeister auch seine ureigene Klientel: die Fans der Eintracht Frankfurt und all jene, denen die ungeheuerliche Geschichte vom Römerberg am Tresen weitererzählt wurde.

Als nach dem Triumph von Sevilla ganz Frankfurt in zäher Geduld seine Helden erwartete, beging Feldmann nämlich einen folgenschweren Fehler. Mitten in diesem heiligen Ritual entriss er den konsternierten Helden ihren Pokal. Was vorher abstrakt blieb, juristisch uneindeutig, war nun für jeden zu erkennen: Ein Mann nimmt sich, was ihm nicht zusteht.

Hausverbot im Waldstadion

Als dann noch ein Video aus dem Fan-Flieger auftauchte, in dem Feldmann sich von den Stewardessen „hormonell außer Gefecht gesetzt“ sah, war es auch den Gutmütigsten zu viel. Eintracht-Anhängerinnen gehören nicht zu denen, die sofort Sexismus schreien. Aber deshalb geht noch lange nicht jeder Spruch als lustig durch.

Was den Pokal anging, erklärte der Oberbürgermeister, die Wirkung des eigenen Charmes möglicherweise überschätzend: Als Eintracht-Fan seien ihm „die Gäule durchgegangen“. Dazu lächelte er spitzbübisch in die Kameras.

Doch Feldmann täuscht sich, wenn er denkt, die Herzen der Frankfurter stünden ihm immer noch offen. Er setzt wohl darauf, dass ein Abwahlverfahren scheitern würde. Dafür sind die Hürden in der Tat hoch. Weil Feldmann direkt gewählt wurde, kann er auch nur direkt abgewählt werden, bei einem Quorum von dreißig Prozent. Doch selbst wenn es dazu nie kommt, wird es in seiner Stadt ungemütlich für ihn. Im Waldstadion haben sie dem Oberbürgermeister bereits Hausverbot erteilt. Vielleicht ziehen die Apfelweinstuben ja nach.