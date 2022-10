Aktualisiert am

Behörden prüfen „Auslandsbüro“ Chinas in Frankfurt

Illegale Polizeistation? : Behörden prüfen „Auslandsbüro“ Chinas in Frankfurt

Es gibt Hinweise, dass sich auch in Frankfurt ein „Büro“ der chinesischen Regierung befindet, das als Polizeistation genutzt wird. Berichten zufolge soll China in 21 Ländern umstrittene „Service-Stationen“ eröffnet haben.

Die chinesische Botschaft in Berlin. Bild: dpa

Nach dem Bekanntwerden illegaler Polizeistationen der chinesischen Regierung in mehreren Städten Europas wird auch in Hessen ein Fall geprüft. Wie ein Sprecher des hessischen Innenministeriums der F.A.Z. auf Anfrage mitteilte, gehen die Behörden derzeit Hinweisen nach, dass sich ein solches „Büro“ in Frankfurt befinden soll.

Katharina Iskandar Verantwortliche Redakteurin für das Ressort „Rhein-Main“ der Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Eingebunden seien entsprechende Fachdienststellen der Polizei sowie das Landesamt für Verfassungsschutz. Es gehe darum zu prüfen, ob sich ein solches „Büro“ tatsächlich in Frankfurt befinde und was für Aktivitäten von dort aus ausgeübt würden. Nähere Erkenntnisse gebe es bisher noch nicht.

Das Innenministerium bezieht sich damit auf Berichte, wonach mehr oder weniger öffentliche „Service-Stationen“ in 21 Ländern eröffnet worden seien. Angeblich, um im Ausland lebenden Chinesen Dienstleistungen wie der Verlängerung des Führerscheins zu erleichtern.

Tatsächlich aber soll es sich um ausländische Polizeistationen einzelner chinesischer Provinzen handeln, aus denen heraus die chinesische Regierung mutmaßlich versuche, in den jeweiligen Ländern unter anderem chinesische Dissidenten unter Druck zu setzen. Außer in Frankfurt soll es derartige Büros in Rotterdam, Paris, Madrid, Valencia, Prag, Porto und Dublin geben. Laut der Nichtregierungsorganisation „Safeguard Defenders“ existieren mindestens 54 solcher „Auslandsvertretungen“.