Bsirske als Grünen-Kandidat : Arbeiter, hört die Signale!

Der frühere Verdi-Chef Frank Bsirske will bei der Bundestagswahl in der Autostadt Wolfsburg für die Grünen antreten. Für die SPD ist das eine Kampfansage.

Die Erfolgsaussichten der Grünen in einem Wahlkreis ließen sich in den vergangenen Jahren recht zuverlässig anhand der Verbreitung von Lastenfahrrädern abschätzen. In Wolfsburg dürfte die Partei demnach keine großen Chancen haben. Zwischen den chromblitzenden und stets frisch gewaschenen Mitarbeiterfahrzeugen von Volkswagen sieht man dort nur ganz selten ein Lastenfahrrad.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. F.A.Z.



Die grüne Kernwählerschaft der sogenannten Lohas („Lifestyle of Health and Sustainability“) hätte in Wolfsburg vermutlich auch wenig Freude am Leben. Die Stadt wirbt auf einem dieser braunen Schilder entlang der Autobahn zwar damit, eine „Erlebnisstadt“ zu sein. Der Slogan bezieht sich jedoch auf ein Areal rund um den Hauptbahnhof, wo man in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine konzerneigene „Autostadt“, das neue Stadion des VfL Wolfsburg und ein großes Outlet-Center hingestellt hat. Der Wertekosmos von Wolfsburg ist damit recht präzise umrissen: Auto, Fußball, Konsum. Kein gutes Pflaster für die Grünen.