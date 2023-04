Brrrrr, ist das eine Kälte! Am Morgen waren statt Frühblühern im Garten mal wieder nur Eisblumen am Fenster! Bei der mehr hoffnungs- als wissensgeleiteten Temperaturprüfung zum Zwecke der richtigen Auswahl der Tagesbekleidung – doch immer noch Wintermantel oder endlich Adiletten? – sind wir dann im Schlafanzug mit der Zunge am Balkongeländer kleben geblieben, was bei Teilen der heftige Atemwolken vor sich herschiebenden Nachbarschaft strenges Kopfschütteln verursachte: Jetzt belästigen uns diese Klimaheinis auch noch privat! Seit dem schmerzhaften Ablösen (ohne Polizeigewalt!) haben wir nun auch noch das Gefühl, mit gespaltener Zunge arbeiten zu müssen. Woraufhin die (ehemalige) Kundschaft fragt, was daran jetzt eigentlich neu sein soll.

So geht das alles nicht weiter! Womit haben wir verdient, dass ausgerechnet zu Ostern in Deutschland nun schon seit Jahren arktische Temperaturen herrschen? Langsam fangen auch wir an, am Global Warming zu zweifeln. Oft liegen die Dinge ja auch einfacher, als man denkt. Haltet ihr, werte Klimaforscher, vielleicht das Thermometer nur falsch herum? Könnte es sich nicht doch eher um Global Cooling handeln? Womöglich steht der ewige Winter, wenn nicht gar eine neue Eiszeit, vor der Tür. Das würde auch den Eifer erklären, mit dem die Bundesregierung jetzt im ganzen Land Wärmepumpen fordert und fördert. Wie ernst die Lage wirklich ist, kann man auch daran erkennen, dass sogar Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer öf­fentlich bekannt hat, privat bereits eine solche eingebaut zu haben.

Sogar Cem Özdemir meldet sich zurück

Die Sorge über die zunehmende Kälte treibt inzwischen fast alle Ministerien in Berlin um. Sogar Cem Özdemir, der seit Amtsantritt der Ampel verschwunden war, meldete sich diese Woche mit lautem Knall zurück. Der Bundeslandwirtschaftsminister machte vor Ostern einen auf Western und rückte überraschend als Oberleutnant der Reserve für vier Tage bei der Bundeswehr ein. Zu­nächst dachten wir, Özdemir wolle persönlich den Kampf gegen den Ost-Frost aufnehmen oder die „Russenpeitsche“, wie die „Bild“-Kollegen das gerne nennen. Doch als Boris Pistorius unmittelbar danach ankündigte, die halbe Führungsspitze des Verteidigungsministeriums zu entlassen, war klar, dass hier ein Ernst-, wenn nicht gar der Bündnisfall vorlag. Auch Stoltenberg soll umgehend be­nachrichtigt worden sein.

Offenbar war Pistorius über Özdemirs embedded Truppenbesuch vorab nicht informiert worden und musste nun mitten im Ausfüllen von Panzerbestellformularen auch noch akute Fremd- und Eigengefährdung durch den Amtskollegen verhindern. Denn offiziell war auch ein Schießtraining angekündigt. Aber da können wir beruhigen: Es ging, sofern unsere Informationen stimmen, um je einige Schuss Essig und Öl für die Fleisch-Gemüse-Situation aus biologischem Anbau, die eingekesselt über offenem Feuer gehangen haben soll. Woraufhin schon der nächste Konflikt in der Regierung dräut. Oder wussten Sie davon, Frau Lemke?

Wenn aber die „Heizwende“, wie die noch friedliche Revolution im Wärmequellenbereich neuerdings auch genannt wird, nicht mal von der Regierung verinnerlicht ist, wie soll dann wirksam eine neue Eiszeit verhindert werden? Ach komm, eh wurscht, sagte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und veröffentlichte pünktlich zum Tanzverbot am Karfreitag via Twitter eine Liste Lieblingssongs, darunter „Dancing Queen“, „Kung Fu Fighting“ und „Will You Still Love Me Tomorrow“. Letzteres beantwortete sein ungeneigtes Publikum sogleich klar mit Nein, denn auf Söders Frage: „Was hört ihr am liebsten?“ ließen sich Nutzer nicht lange lumpen und reichten Vorschläge ein wie „Hit the Road Jack“, „When You Say Nothing at All“ oder auch „Time to Say Goodbye“. Das aber kann DJ Maggus nicht unwidersprochen stehenlassen. Notfalls wird der Mann sich an den Turntables festkleben, um in Dauerschleife Bruce Springsteens „I’m On Fire“ zu spielen. Die entstehende Reibung dürfte ausreichen, um Deutschland und Europa bis auf Weiteres mit Wärme vollzuversorgen.