Karlsruhe : Fraktionen einig über neue Verfassungsrichter

In Karlsruhe werden drei neue Verfassungsrichter gebraucht. Dieses Mal ist es am Bundestag, sie zu bestimmen. Dort haben sich die Fraktionen nun geeinigt.

Am Bundesverfassungsgericht stehen momentan so viele Wechsel an wie selten. Im Ersten Senat endet am 1. Februar die Amtszeit von Susanne Baer; im Zweiten Senat sind die Amtszeiten von Monika Hermanns und Peter M. Huber schon Mitte November abgelaufen. Sie bleiben aber im Amt, bis ihre Nachfolger offiziell ernannt sind. Gefunden sind sie schon, wie das Rechtsmagazin Legal Tribune Online am Freitag berichtet hat.

Auf Monika Hermanns soll demnach Rhona Fetzer folgen, die bisher Richterin am Bundesgerichtshof (BGH) ist. Sie wurde von der SPD vorgeschlagen. Am BGH hat Fetzer den Vorsitz des VIII. Zivilsenats. Für Peter M. Huber soll auf Vorschlag der FDP Thomas Offenloch in den Zweiten Senat kommen. Auch er ist momentan Richter am BGH, als Beisitzendes Mitglied des VI. Zivilsenats und stellvertretender Vorsitzender des Senats für Notarsachen.

Für Susanne Baer ist offenbar ebenfalls ein Nachfolger gefunden worden, der schon einmal als Kandidat für das Verfassungsgericht gehandelt worden war: Martin Eifert. Er ist Professor für öffentliches Recht an der Berliner Humboldt-Universität und hat vor allem als Medien- und Internetrechtler einen ausgezeichneten Ruf. Als es vor zwei Jahren um die Nachfolge von Johannes Masing ging, galt Eifert deshalb als einer der wahrscheinlichsten Kandidaten. Es wurde schließlich Ines Härtel.

Die 16 Verfassungsrichter werden zur Hälfte von Bundestag und Bundesrat gewählt. Die drei nun fälligen Nachfolger sind Sache des Bundestages. Dort stehen bisher allen Fraktionen außer AfD und Linken rotierend Vorschlagsrechte zu. Wenn der Vorschlag gemacht ist und die Fraktionen sich darüber verständigt haben, bestimmt ein Wahlausschuss von zwölf Abgeordneten die Kandidaten. Anschließend müssen sie noch vom Plenum gewählt werden. Am Montag wird der Wahlausschuss zusammenkommen.