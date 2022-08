Gas-Krise : Fracking wäre eine Lösung

Deutschland hat genug Gas. Es ist direkt hier, unter unseren Füßen, 1300 Milliarden Kubikmeter. Das ist viel, unser ganzes Land könnte 14 Jahre lang damit heizen, ohne etwas zu importieren. Würden wir hundert Jahre lang ein bisschen fördern, könnten wir zumindest die Preise drücken. Das ist die gute Nachricht.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Morten Freidel Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Folgen Ich folge



Die schlechte ist: Niemand will das Gas fördern. Denn es ist Schiefergas, und um da dranzukommen, muss man fracken. Die meisten Bürger haben eine Ahnung, dass Fracking sehr gefährlich sein kann, sie kennen Geschichten aus Amerika und Bilder von brennendem Leitungswasser. Im schlimmsten Fall kann es zu Erdbeben kommen, Methan kann in die Atmosphäre entweichen, das Grundwasser kann verseucht werden. Deshalb hat die große Koalition 2016 das Fracking verboten und eine Expertenkommission beauftragt, die Risiken des Frackings zu erforschen. Auf Grundlage ihres Berichts sollte der Bundestag im Jahr 2021 noch mal beraten. Die Kommission wurde mit lauter Umweltschützern besetzt, vom Umweltbundesamt, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und so weiter. Vielleicht dachten die Politiker, so würde man schon herausfinden, wie gefährlich das Fracking ist. Das Gegenteil geschah.

Das Risiko von Erdbeben schätzten die Experten als „äußerst gering“ ein, die Gefahr für das Grundwasser als „gering“. Zum Methan stellten sie fest, dass nur zwei bis vier Prozent in die Atmosphäre entweichen. Das ist wenig. Irgendwas entweicht immer, auch bei Pipelines aus Russland und Tankern aus Amerika. Fracking ist weltweit mittlerweile tausendfach erprobt, die Technik hat sich weiterentwickelt, es gibt kaum noch Probleme. Die deutschen Kommissionsmitglieder sind auch keine Hitzköpfe, der Umweltschutz ist ihr Anliegen und nichts sonst. Der stellvertretende Vorsitzende der Kommission, Holger Weiß, sagt, das Vorsorgeprinzip im Wasserschutz sei sakrosankt: „Deshalb sind wir im Zweifel immer auf der vorsichtigen Seite, mit Hosenträger und Gürtel.“ Aber selbst einer wie er muss anerkennen, wenn beim Fracking benutzte Flüssigkeiten maximal Gefährdungsklasse 1 haben. Das ist kein Gift. „Das ist Spüli“, sagt er. „Heutzutage kann man Fracking mit einem vertretbaren Restrisiko machen.“

Der Bericht der Experten erschien 2021, aber kaum jemand las ihn. Die Internetseite der Kommission besuchen nur wenige Hundert Menschen im Jahr. Im Bundestag gab es auch kein Interesse und keine Debatte. Das Wirtschaftsministerium schrieb in einer Stellungnahme, das Fracking-Verbot habe sich „bewährt“. Ansonsten: kein Änderungsbedarf. Acht Monate später überfiel Russland die Ukraine.

Habeck ignoriert die eigenen Leute

Heute argumentieren Wirtschaftsministerium und Landesregierungen im­mer noch so, als hätte es den Bericht nie gegeben. Auf die Frage, ob über Fracking noch mal diskutiert werden könne, teilt eine Sprecherin von Robert Habeck mit, Fracking sei verboten „aufgrund der schädlichen Auswirkungen auf Umwelt und Wasser“. Auch in Niedersachsen halten sie die Risiken von Fracking im­mer noch für zu groß, insbesondere die „mögliche Gefährdung des Trinkwassers“. Ihre Quelle ist das Umweltbundesamt. Deren oberste Wasserschützerin Lilian Busse war aber Teil der Expertenkommission der Bundesregierung, und die hält dieselben Risiken bekanntlich für gering.