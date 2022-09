Kluft der Wertvorstellungen? : Die Mär von der gespaltenen Gesellschaft

Seit einigen Jahren ist von der „ge­spaltenen Gesellschaft“ die Rede. Am plakativsten hat sie der bri­tische Publizist David Goodhart be­schrieben. Kurz nach dem Volksentscheid zum Brexit und nach der Wahl Donald Trumps veröffentlichte er „The Road to Somewhere“, ein Bestseller. Seine These ist, dass die Gesellschaft sich grob in zwei Gruppen von Menschen un­terteilen lässt, zwei „getrennte und ei­nander kaum noch verstehende kulturelle Blöcke“. Die einen nennt er „Any­wheres“. Das sind die Gebildeten, Reichen, Jüngeren, Erfolgreichen. Sie wohnen nicht mehr in ihrem Heimatort, sondern fühlen sich in der ganzen Welt zu Hause. Und sie haben, sagt Goodhart, ein gemeinsames Weltbild: Sie wollen Veränderung und trauern nichts nach. Sie befürworten Globalisierung, Einwanderung und die Gleichstellung von Homo- oder Transsexuellen. Sie haben keinen Sinn für Gemeinschaft und Tradition, sondern sehen sich eher als Individualisten – und sie beargwöhnen alles Nationale.

Auf der anderen Seite stehen die „Somewheres“. Diese zweite Gruppe von Menschen wohnt noch in der Nähe ihres Heimatortes und ist dort verwurzelt. Sie sind weniger gut gebildet und weniger wohlhabend. Sie sind eher älter, stammen nicht aus den großen Städten, sondern kommen vom Land oder aus kleinen Städten und Vorstädten. Auch die Somewheres haben nach Goodhart ein gemeinsames Weltbild: Sie wollen Sicherheit und Vertrautheit. Sie sind misstrauisch, wenn sich etwas ändert, wenn etwa am traditionellen Familienbild gerüttelt wird oder viele Flüchtlinge ins Land kommen. Sie sind ge­meinschaftsorientiert und eher konservativ, früher wählten sie noch links, heute meist nicht mehr.