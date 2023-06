Aktualisiert am

Noch lange kein Frieden in der Ukraine

Laut Forschern noch in weiter Ferne: Frieden in der Ukraine Bild: Ilkay Karakurt

Der Ukrainekrieg wird nach Einschätzung führender deutscher Friedensforscher noch lange dauern. Bei der Vorstellung des Friedensgutachtens 2023 forderten sie am Montag in Berlin von der Bundesregierung, die Ukraine weiter militärisch zu unterstützen. Gleichzeitig müssten schon jetzt Verhandlungen vorbereitet und Sicherheitsgarantien für die Ukraine organisiert werden.

Deutschland könne dabei eine zentrale Rolle zukommen. Die Forscher warnten zudem vor den Gefahren einer „global beschleunigten Aufrüstung“. Da Russland bei der Rüstungskontrolle auf absehbare Zeit als Partner ausfalle, seien multilaterale Abkommen mit Staaten wie Brasilien, Indien oder China umso wichtiger.

Laut dem Gutachten nimmt die Zahl gewaltsamer Konflikte weltweit zu. Der Klimawandel, die Corona-Pandemie und der Ukrainekrieg hätten die Sicherheitslage gerade in Ländern des globalen Südens verschlechtert. Bei gewaltsamen Konflikten spielten Söldnerarmeen eine immer wichtigere Rolle, besonders die Gruppe Wagner. Diese solle von der Bundesregierung als kriminelle Gruppierung eingestuft und sanktioniert werden, so die Forscher.

„Kontrollierte Entflechtung“ von China

Im Verhältnis westlicher Staaten zu China plädierten die Wissenschaftler für eine „kontrollierte Entflechtung“. Handelsbeziehungen sollten nicht vorschnell einseitig abgebaut werden, da sie friedensfördernd sein könnten.

Das Friedensgutachten wird jedes Jahr vom Bonn International Centre for Conflict Studies, dem Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, dem Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg und dem Institut für Entwicklung und Frieden an der Universität Duisburg-Essen herausgegeben.

Am Montag stellte auch das Stockholm International Peace Research Insti­tute (SIPRI) in Stockholm seinen Jahresbericht vor. Das Institut warnte vor der steigenden Zahl einsatzfähiger Atomwaffen. Die Transparenz über die Bestände der USA und Russlands habe seit der russischen Invasion in der Ukraine abgenommen.