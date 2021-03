Forscher zu Astra-Zeneca : „Die Menschen müssen keine Angst mehr vor dieser Impfung haben“

Astra-Zeneca-Impfdosen in einem Impfzentrum in Nürnberg am 18. März Bild: AFP

Forscher der Universitätsmedizin in Greifswald sind sich sicher, den Mechanismus entdeckt zu haben, der bei der Impfung mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff in sehr seltenen Fällen zu Thrombosen führen könnte und empfehlen auch eine Behandlung. Das teilte Andreas Greinacher, der Leiter der Transfusionsmedizin, am Freitagmorgen in einer Pressekonferenz mit.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



„Wir können sagen: Es wird sehr, sehr selten jemand diese Komplikation entwickeln“, äußerte Greinacher. „Aber wenn sie auftritt wissen wir jetzt, wie wir diese Patienten behandeln und diese Komplikation gezielt adressiert können.“ Das sei eine der besten Nachrichten überhaupt, „weil die Menschen nicht mehr Angst haben müssen vor dieser Impfung“. Demnach kann eine bestimmte Immunreaktion des Körpers die Blutkörperchen aktivieren und damit den Prozess in Gang setzen.

„Sicher und wirksam“

Die Impfungen mit dem Vakzin von Astra-Zeneca waren wegen einer ungewöhnlichen Häufung von seltenen Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit einer Vergabe zunächst ausgesetzt worden. Aufgefallen waren vor allem Sinusvenenthrombosen, ein sehr seltenes Blutgerinnsel im Gehirn. Am Donnerstag erklärte die Europäischen Arzneimittelbehörde nach einer Überprüfung den Impfstoff für „sicher und wirksam“. Der Nutzen überwiege die Risiken. Der Impfstoff soll nun mit der Warnung versehen werden, dass er in möglichen seltenen Fällen Hirnvenenthrombosen bei Frauen unter 55 Jahren verursachen könnte. Von diesen Freitag an soll in den meisten Bundesländern wieder mit Astra-Zeneca geimpft werden.

Die Universitätsmedizin in Greifswald hat in den vergangenen Tagen in enger Zusammenarbeit mit dem Paul-Ehrlich-Institut, das für die Prüfung von Impfstoffen zuständig ist, und Universitätskliniken in Graz und Wien Blutproben von insgesamt sieben betroffenen Patienten untersucht. Dabei hätten sie laut Greinacher nicht nur entdeckt, wie die Thrombosen zustande kommen können. Sie hätten auch ein Testverfahren entwickelt, um in einem Verdachtsfall den Mechanismus nachweisen zu können und eine Therapieoption mit einem bereits zugelassenen Medikament gefunden, die diesen Mechanismus umgehend abstellen könne.