Aktuelle Umfrage : SPD zieht an den Grünen vorbei

Die SPD hat sich „Trendbarometer“ von RTL/ntv erstmals seit September 2018 an den Grünen auf Platz zwei vorbeigeschoben. Im Vergleich zur Vorwoche legten die Sozialdemokraten nach der am Samstag veröffentlichten Umfrage einen Punkt auf 17 Prozent zu, während die Grünen einen Punkt einbüßten (16 Prozent). Deutlich auf Platz eins blieben CDU und CSU, die einen Punkt hinzugewannen und nun auf 37 Prozent kamen.

Die Alternative für Deutschland (AfD) mit neun Prozent, Linke (acht Prozent) und FDP (sechs Prozent) blieben demnach unverändert. Zugenommen hat dagegen die Gruppe der Unentschlossenen, zu der inzwischen jeder vierte Wahlberechtigte gehört. Die Union könnte derzeit damit sowohl mit der SPD als auch mit den Grünen eine Regierung bilden.

Forsa-Chef Manfred Güllner sagte: „Die Corona-Krise hat den Höhenflug der Grünen vorerst beendet.“ Viele der nach 2017 aus Unmut über die Union oder die SPD zu den Grünen Gewanderten seien nicht zu sicheren Wählern der Grünen geworden, da sie ihnen keine brauchbaren Krisenkonzepte zutrauten. Lediglich jeder 25. Wähler vertraut in dieser Hinsicht den Grünen am meisten. Der CDU und CSU schreiben sie dagegen, so Güllner, „zur Bewältigung der konkreten Probleme deutlich mehr Kompetenz“ zu. Konkret meinen 43 Prozent, dass die Union das Land am besten durch die Krise führe.