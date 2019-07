Neues Fördersystem : Wo man nicht tot überm Zaun hängen will

Dass es in Deutschland Regionen gibt, in denen Menschen sich nicht nur benachteiligt fühlen, sondern es auch sind, ist bekannt. Am Mittwoch will die Bundesregierung ein System vorstellen, das helfen soll. Doch das wird so schnell nicht viel bringen.

Wie sehr und wie schnell sich die Koalition von ihren Ursprüngen entfernt hat, lässt sich daran erkennen, dass von „Zusammenhalt“ oder „Heimat“ kaum noch die Rede ist. Das eine war ein Schlüsselwort der Regierungserklärung Angela Merkels, das andere ein Lieblingswort Horst Seehofers. Beides war eine Konsequenz der Bundestagswahl und der vorangegangenen Landtagswahlen, die den etablierten Parteien in die Glieder gefahren waren: Auch die AfD hatte sich etabliert. Ein Gegenmittel sollte die besondere Aufmerksamkeit für „abgehängte“ Regionen und Stadtviertel sein, was auf eine Ablösung der Strukturhilfen „nach Himmelsrichtung“ im Solidarpakt hinauslief. Ostdeutschland sollte, da der Solidarpakt ohnehin ausläuft, nicht mehr bevorzugt werden, sondern ganz Deutschland im Mittelpunkt stehen. Um die Gestaltung eines solchen „gesamtdeutschen Fördersystems“ sollte sich die Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ kümmern. Was ist daraus geworden?

Wenn das Kabinett an diesem Mittwoch den Plan zur Kenntnis nimmt, den die drei federführenden Minister Julia Klöckner (Landwirtschaft), Franziska Giffey (Familie) und Horst Seehofer (Inneres) vorlegen, werden sich ihre Kollegen die Antwort geben müssen: nicht sehr viel. Finanzminister Olaf Scholz könnte das immer noch zu viel sein. Von den Vorschlägen, die vor allem von den Kommunen in die Kommission getragen wurden (und teilweise älter sind als die AfD), bleibt ein Torso, nämlich die zwei „Gemeinschaftsaufgaben“ von Bund und Ländern, die im Grundgesetz „zur Verbesserung der Lebensverhältnisse“ verankert sind und ausgeweitet werden sollen. Aber selbst das war in Gesprächen der Minister, Ministerpräsidenten und Kommunen mit der Kanzlerin zwischenzeitlich schon umstritten.

Bestätigt hat sich hingegen die Auffassung, dass Deutschland in den vergangenen Jahren auseinandergedriftet ist. Die Bestandsaufnahme der Kommission ist frappierend. In der Kabinettsvorlage wurden anhand von 24 Indikatoren die Unterschiede in den Fünfteln Deutschlands mit „geringem“ und mit „größerem Handlungsbedarf“ auf kommunaler Ebene aufgelistet (siehe Grafik). Im Fünftel mit geringem Handlungsbedarf ist die Bevölkerung im vergangenen Jahrzehnt um mehr als dreizehn Prozent gewachsen, im „abgehängten“ Fünftel um mehr als zwölf Prozent geschrumpft; das Arbeitsvolumen ist dort seit 2000 um jährlich mehr als 15 Prozent gewachsen, hier um fast 15 Prozent jährlich gesunken; schnelles Internet hat dort fast jeder Haushalt, hier nur gut die Hälfte; die Grundschule liegt dort in Gehweite, hier mehr als acht Kilometer entfernt (Durchschnitt: 3,3 Kilometer), das nächste Krankenhaus ist hier gut sieben, dort mehr als 30 Kilometer entfernt.

Noch immer drückt sich darin vor allem ein Ost-West-Gefälle aus, aber auch eine grundsätzliche Schwierigkeit, mit der die Kommission zu kämpfen hatte. Die Gegenden mit geringem Handlungsbedarf sind zugleich Gegenden mit hohem Handlungsbedarf, je nachdem, um welchen Indikator es geht. Wo das Einkommen hoch, die Arbeitslosenquote niedrig, die Grundschule in der Nähe, der Handlungsbedarf also gering ist, sind die Mieten hoch, ist der Leerstand niedrig und die Kindertagesstätte überfüllt, ist der Handlungsbedarf also gleichzeitig hoch. In der Regierungskommission schlug sich das nicht nur in einer seltenen Konkurrenz zwischen den kommunalen Spitzenverbänden nieder – der Deutsche Städtetag legte andere Schwerpunkte als der Deutsche Landkreistag und der Städte- und Gemeindebund.