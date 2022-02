Juli-Flut in NRW : Wer unterbrach die Meldeketten?

Flutopfer in NRW: Die Ruine der historischen Bogenbrücke über die Ahr in Rech Bild: dpa

Mitte Mai wird ein neuer Landtag in Nordrhein-Westfalen gewählt. Deshalb bleibt dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss denkbar wenig Zeit, der die Hochwasserkatastrophe aufarbeiten soll, bei der Mitte Juli vergangenen Jahres allein im bevölkerungsreichsten Bundesland 49 Menschen ums Leben gekommen und Sachschäden von vielen Milliarden Euro entstanden waren. Manchmal bis tief in die Nacht vernimmt der Ausschuss derzeit Zeugen, so wie am Freitag. Dass es vor und während der Katastrophe erhebliche Probleme mit dem Informationsfluss der Behörden und eine verhängnisvolle Verkettung von Fehlinterpretationen gab, war schon im Spätsommer durch Zwischenberichte der schwarz-gelben Landesregierung deutlich geworden. Ein neues Detail vervollständigte in der jüngsten Sitzung das Bild.

Anders als bisher angenommen, haben die fünf nordrhein-westfälischen Bezirksregierungen vom 13. bis 15. Juli vier „Hydrologische Lageberichte“ – in denen vergleichsweise allgemein gewarnt wurde – nicht an die Städte und Kreisverwaltungen weitergegeben. Schon einen Monat nach der Katastrophe war das bei der internen Aufarbeitung im Innenministerium aufgefallen. Am 17. August teilte die Regierungspräsidentin von Münster der zuständigen Abteilungsleiterin im Ministerium per E-Mail mit, ihr Haus habe die vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) erstellten Hydrologischen Lageberichte nie weitergeleitet. In den anderen vier Bezirksregierungen sei das ebenfalls nicht geschehen. Auch in der Vergangenheit seien die Berichte nicht an die Kommunen weitergeleitet worden. Als Konsequenz aus der verheerenden Katastrophe regte die Regierungspräsidentin an, eine landesweite „Hochwasservorhersage-Zentrale“ neu zu schaffen.

Innenminister Herbert Reul (CDU) wusste offenbar mehr als fünf Monate lang nichts von der Sache. Am Freitagabend sagte ein Zeuge im Untersuchungsausschuss auf Nachfrage der SPD, Beamte des Innenministeriums seien übereingekommen, die Hinweise der Münsteraner Regierungspräsidentin aus einer Vorlage für den Minister zu streichen, da sie die Informationen nur „persönlich und vertraulich zugeschickt“ hatte. Auf Anfrage der F.A.Z. bestätigt ein Sprecher des Innenministeriums, „Minister Reul ist über den Vorgang damals nicht informiert worden“ und habe erst am Wochenende „über die Presseberichterstattung“ davon erfahren. Das Innenministerium selbst hatte die Hydrologischen Lageberichte während der Flut nicht auf direktem Weg vom LANUV bekommen, das dem Umweltministerium unterstellt ist. Diese „jahrelange Praxis“ habe das Innenministerium am 6. August korrigiert, so der Sprecher.

Für Nichthydrologen schwer verständlich

Allerdings weisen Fachleute immer wieder darauf hin, dass die Hochwasserlageberichte keine präzisen Angaben zu konkreten lokalen Hochwassergefahren enthalten und für Nichthydrologen schwer verständlich seien. Tatsächlich wurde etwa im Lagebericht vom 13. Juli lediglich allgemein davor gewarnt, dass vor allem in den Einzugsgebieten der Erft und zweier weiterer Flüsse „die Wasserstände rasch ansteigen werden“, das gelte auch für – nicht näher bezeichnete – „weitere Einzugsgebiete NRWs, wobei bezüglich der Intensität, Dauer und Ausbreitung der Niederschläge und damit einhergehend der Abflusslage große Unterschiede auftreten können“. Ähnlich präzise Warnungen wie für den Landkreis Ahrweiler, der vom rheinland-pfälzischen Landesamt für Umwelt Mitte Juli sogar den zu erwartenden enormen Pegelstand von beinahe sieben Metern mitgeteilt bekam, gab es in Nordrhein-Westfalen selbst am 14. Juli für keine der betroffenen Regionen. In Nordrhein-Westfalen waren Mitte Juli vor allem zwischen Aachen und Köln und im Raum Hagen viele Flüsse und Bäche zeitgleich angeschwollen.

Erst vor wenigen Tagen kündigte die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) an, auch kleinere Gewässer so bald wie möglich mit einem Vorhersagesystem auszustatten. Bisher sei man zu sehr auf große Gewässer wie den Rhein fokussiert gewesen. Schon im Frühjahr soll in einem ersten Schritt für zwölf kleine Flüsse wie die Erft – in deren Lauf und Einzugsgebiet im Juli es besonders schlimme Verheerungen gab – eine modellbasierte Prognose für die Hochwassermeldepegel eingeführt werden. Wann es in Nordrhein-Westfalen eine zentrale Stelle geben soll, die bei akuter Hochwassergefahr konkret warnt, ließ die Ministerin offen.

Bis Herbst soll es aber immerhin eine Landesregelung für die Organisation von Meldeweg und Meldeketten geben. Zudem sollen die Unwetter- und Hochwasserwarnungen mithilfe einheitlicher Sprachregelungen nicht nur für die allgemeine Öffentlichkeit besser verständlich werden, vielmehr sollen Missverständnisse vermieden werden, wie sie im Juli zwischen Meteorologen und Hydrologen auftraten.