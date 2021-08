Flutopfer in Erftstadt : Bangen an der Abbruchkante

Das Haus muss weg. Seit wenigen Stunden ist das definitiv klar: Das Zweifamilienhaus von Thomas Hillebrandt in der Radmacherstraße 12 ist nicht zu retten, es muss abgerissen werden. „Bürgermeisterin Carolin Weitzel rief vorhin an, damit ich es nicht erst auf der Bürgerversammlung erfahre“, sagt Hillebrandt und hält kurz inne. Immerhin habe er nun Gewissheit. Bittere Gewissheit.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Vor zwei Wochen trat die Erft, sonst ein friedliches Flüsschen, mit nie gekannter Wucht über die Ufer. Durch Blessem fegte ein brauner Strom, der sich zuerst ausbreitete und dann immer fürchterlicher fokussierte. Denn hinter dem Ort fand das Wasser ein Ziel: eine Kiesgrube. Immer toller schoss es in die Grube, riss dabei einen großen Teil der Radmacherstraße metertief auf, wie ein wildgewordener Riese mit einem Pflug.

Die Erft legte die Röhren des Abwasserkanals frei, riss Autos mit, ließ drei Häuser und einen Teil einer Reithalle einstürzen und unterspülte auch Hillebrandts erst vor einem Jahr aufwändig saniertes Haus. Ein Wunder, dass niemand in dieser Apokalypse ums Leben kam. Zumal die Lage noch tagelang hochgefährlich blieb.

Ein Mondkrater, ein Höllenschlund entstand

Der völlig durchweichte Boden am Rand der Kiesgrube rutschte nach und nach in das Loch. Ein Mondkrater entstand, ein Höllenschlund. Andere Orte wie Bad Münstereifel oder Regionen wie das Ahrtal hat es in der verheerenden deutschen Juli-Flut 2021 noch viel heftiger getroffen. Doch die Luftaufnahmen aus Blessem wurden zu den weltweit verbreiteten Symbolbildern der Katastrophe.

Auch die große Spendenaktion für Flutopfer nutzt die Fotos. „Jeden Tag sehe ich mein weißes Haus im Fernsehen, es ist jetzt berühmt“, sagt Hillebrandt. Er lächelt gequält. Lange lebte der 61 Jahre alte Geograf mit seinen Kindern dort. Seit einiger Zeit hat er das Haus vermietet, wohnt nun in Bonn.

Die Bürgerversammlung muss wegen der Coronapandemie unter freiem Himmel auf einem vor der Flut für den Erftstädter Kultursommer hergerichteten Festivalgelände stattfinden. Gut 70 Blessemer sind gekommen.

Bürgermeisterin Weitzel und sieben Fachleute für Geologie, Hochwasser- und Katastrophenschutz, Wasser- und Kieswirtschaft sitzen auf der Bühne und versuchen den Anwohnern mit den neuesten Erkenntnissen ein wenig Mut zu machen. Alle Häuser in der Radmacherstraße liegen seit mehr als zwei Wochen im Sperrgebiet, das in eine komplett abgeriegelte rote und eine gelbe Zone unterteilt ist, die nur zeitlich begrenzt und mit Genehmigung betreten werden darf.

„Anfang der Woche können wir vermutlich einen Großteil der Häuser in der gelben Zone in die weiße schieben“, sagt Roland Strauß vom Geologischen Dienst Nordrhein-Westfalen. Alles werde mit aufwändiger Messtechnik minutiös überwacht, die Lage täglich neu bewertet. Außer an der unmittelbaren Abbruchkante seien aktuell keine Senkungen, Setzungen oder signifikanten Bodenverformungen mehr gemessen worden. „Wir sind auf einem guten Weg.“

Die Blessemer, die im Ort bleiben konnten oder noch zurückkehren werden, könnten nach Abschluss der Sicherungsarbeiten langfristig gefahrlos in ihrem Ort leben, sagt Strauß. Aber was ist mit der roten Zone? Wann endlich können dort die Anwohner in ihre Häuser, um wenigstens ein paar Habseligkeiten, ein paar Erinnerungsstücke zu sichern? Und: Welche Häuser wurden schon abgerissen, welche müssen noch abgerissen werden?