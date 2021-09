Flutnacht von Ahrweiler : Rekonstruktion eines politischen Versagens

Aktualisiert am

Im Ahrtal wurden die Menschen erst gewarnt, als es viel zu spät war. Dabei kamen die ersten Hilferufe schon am Nachmittag.

Das Haus der Familie Villinger in der Flutnacht um 23.14 – zweieinhalb Stunden später wurde es von den Wassermassen mitgerissen. Bild: Jesscia Kay

Das Wasser kam nicht aus dem Nichts. Aber es kam schnell. Gegen kurz nach 18 Uhr am 14. Juli will Julian Kay mit seinem Schwiegervater die Heizkessel im Keller von dessen Haus in Altenahr abbauen, damit sie nicht wieder durch das Hochwasser zerstört werden. Sie haben Erfahrung mit Hochwasser, und dieses Mal steigt es schneller als sonst. Um 18.34 Uhr ruft Jessica Kay, seine Frau, zum ersten Mal die 112. „Gehen Sie ins Haus“, sagt man ihr wie ihrem Vater Günter Villinger, der kurz darauf ebenfalls den Notruf wählt. Dort seien sie sicher. Es ist ein verhängnisvoller Satz. Jessica Kay verabschiedet sich von ihren Eltern, sie wohnen im Nachbarhaus. Es ist das letzte Mal, dass sie miteinander sprechen.

Jessica Kay macht vom ersten Stock ihres Hauses aus kurze Videos mit dem Handy. Ein roter Kleinwagen wird weggerissen, wo sonst die Straße ist. Gegen 19 Uhr fällt der Strom aus. Kay und ihr Mann fangen an, ins Dachgeschoss zu tragen, was ihnen wichtig ist, Verträge und Technik vor allem. Bis halb neun steht das Haus der Eltern bis zur Hälfte unter Wasser. Von oben winkt Kay ihren Eltern. Auch wenn das andere Haus keine 15 Meter entfernt ist, können sie einander nicht hören. Sondern nur ohrenbetäubendes Rauschen. Gegen 22.40 Uhr ertönt ein heftiges Krachen. Die Giebelwand des Elternhauses bricht ab, das Wasser reißt die Bruchstücke davon. „Wie ein Puppenhaus sah es aus“, sagt sie.

In ihr steigt Panik auf. Den Eltern bedeutet sie, von der Abbruchkante wegzugehen. Wieder und wieder ruft sie den Notruf. Nur selten kommt sie durch. „Ich habe gefleht, gebettelt, dass sie meine Eltern und uns retten.“ Sie sagt, ihre Eltern könnten bald sterben. Die Mitarbeiter beim Notruf scheinen überfordert, der Ton wird immer schroffer, erinnert sich Kay. Ihre Eltern sollten sich aufs Dach begeben, bald komme ein Hubschrauber.

Wann genau, sagt man ihr nicht. Und wie sollen die Eltern aufs Dach kommen? Sie sind 64 und 83. Einmal sehen sie einen Hubschrauber, sie winken und leuchten, aber er dreht ab. Das Innenministerium in Rheinland-Pfalz gibt unter Berufung auf die Leitstelle an, dass nach Hilferufen Hubschrauber geschickt wurden. Windenoperationen seien aber durch die Wettersituation und die Gefahr durch Stromleitungen und Bäume erschwert worden. Gegen Mitternacht sagt man Kay beim Notruf, heute könne man nichts mehr tun: Es gebe keine Piloten mehr mit Nachtflugerlaubnis.

„Wir leben in keinem Entwicklungsland“

Sie schreit, aus Wut und Verzweiflung. Und hat etwas Glück. Gäste im Hotel nebenan hören sie und heben ein Türblatt aus. Zwischen dem Dach und einem Balkon balancieren sie mit Hund und Katze über die Fluten hinweg. In dem großen Hotelgebäude sind sie sicher. Jessica Kay versucht ihren Eltern zu winken. Aber in der Dunkelheit, im Rauschen des Wassers, kann sie sie nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Erst löst sich gegen ein Uhr die hintere Wand des Hauses, dann reißt das Wasser das gesamte Haus mit, das dort über 100 Jahre stand.