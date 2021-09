Hochwasserschutz : Das Leben an der Ahr muss ganz neu gedacht werden

Die Straßen sind leer, Helfer kaum noch zu sehen. Viele Häuser wurden abgerissen, die anderen stehen leer. Altenahr gleicht einer Geisterstadt. Die Verbandsgemeinde wurde schwer von der Flut getroffen, 38 Menschen starben hier in der Nacht auf den 15. Juli, fast die Hälfte der Gebäude wurde beschädigt, darunter auch das Rathaus. Die Verwaltung ist deswegen umgezogen in ein Hotel weit oben am Hang. Dort sitzt Cornelia Weigand, die Verbandsbürgermeisterin von Altenahr, in einem schmucklosen Zimmer.

Weigand sagt, die Menschen im Tal warteten derzeit auf zwei Dinge: auf die Antwort, ob sie wiederaufbauen dürften, und auf das Geld. In die Entscheidungen darüber habe die Landesregierung die Kommunen nicht einbezogen, kritisiert Weigand. Das kleine Rheinland-Pfalz sei mit der riesigen Katastrophe überfordert. Die Landesregierung agiere ein bisschen nach dem Motto: „Hier ist das Geld. Nun schaut ihr, wie ihr es umsetzt“, sagt sie. „Das reicht nicht.“