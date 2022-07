Flutkatastrophe an der Ahr : Wann wird endlich Verantwortung übernommen?

Was übrig blieb: Schuld im Kreis Ahrweiler am 16. Juli 2021 Bild: Lucas Bäuml

Jürgen Pföhler war in der Flutnacht vieles wichtiger als das Wohl der Allgemeinheit, von der er zum Landrat gewählt worden war. Als er erfuhr, dass „fünf massive Häuser“ im nahen Schuld vom Wasser mitgerissen wurden und die Lage auch in seiner Heimatstadt bedrohlicher wurde, warnte er einzelne Nachbarn, räumte das eigene Haus und begab sich zum Zweitwohnsitz. Selbst sein roter Porsche soll in der Nacht noch umgeparkt worden sein.

Als Pföhler laut Erkenntnissen des Landeskriminalamtes geahnt haben muss, dass sein ehrenamtlich besetzter Krisenstab völlig überfordert und die Lage längst nicht mehr unter Kontrolle war, übernahm er nicht die Führung des Krisenstabs oder bat den Innenminister, der ihn zuvor besucht hatte, dringend um Unterstützung. Er ließ die Dinge vorerst einfach laufen.

Gegen Pföhler ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. Die juristische Klärung steht also noch aus, aber schon jetzt ist klar, dass es sich um einen Fall schwerer politischer Verantwortungslosigkeit handelt.

Die Aufsichtsbehörde hätte Ahrweiler stärker auf die Finger schauen müssen

Im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe, den der Landtag in Mainz im Herbst eingerichtet hatte, konnte zuletzt der Eindruck entstehen, dass der Tod von 134 Menschen im Ahrtal allein auf das Scheitern einer kommunalen Behörde und ihres Chefs zurückzuführen war. Das aber wäre zu kurz gegriffen. Vieles deutet darauf hin, dass auch das Land Rheinland-Pfalz seine Kontrollfunktion nicht im ausreichenden Maße wahrgenommen hat.

Der Krisenstab in Ahrweiler war schlecht vorbereitet, nicht als Team eingespielt, und zum Beispiel gab es keine Meldekette, wie andernorts üblich, durch die sich Kommunen entlang des Flusses gegenseitig warnen. All das hätte im Alarm- und Einsatzplan für Hochwasser festgelegt sein müssen, zu dessen Erstellung der Landkreis rechtlich verpflichtet war.

Als der Einsatzplan fehlte, hätte er eingefordert werden müssen – das geschah nicht. Die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD, die über Kommunen und Kreise wachen soll, hätte Pföhler und der Kreisverwaltung mehr auf die Finger schauen müssen.

Die ADD hätte offenbar auch in der Flutnacht selbst stärker intervenieren können. Das legt ein Rechtsgutachten nahe, das für den Unter­suchungsausschuss erstellt wurde. Während sich die Landesregierung und die ADD zunächst damit verteidigten, dass der Landkreis um Hilfe hätte bitten müssen, zeigt das Gutachten deutlich, dass es womöglich sogar eine Pflicht zur Übernahme der Lage durch die ADD hätte geben können. Ab einem bestimmten Punkt kann das Land in Gestalt seiner Kontrollbehörde eingreifen – und muss es auch tun.

Ein Staat braucht Vertrauen, aber er darf nicht blind sein

Sicherlich wäre es nicht ratsam gewesen, mitten in der Flutnacht die gesamte Lage an sich zu ziehen, die Ehrenamtlichen nach Hause zu schicken und vom ADD-Sitz Trier aus die Einsatzkräfte zu steuern. Die ADD hätte aber stärker Hilfe anbieten können – personell und was Ressourcen betrifft. Immer wieder hieß es in Aussagen, auch der Ministerpräsidentin Malu Dreyer, vor dem Untersuchungsausschuss, dass man sich auf die Einschätzung der örtlichen Kräfte verlassen habe.

Das kann aber ab einem bestimmten Punkt nicht mehr gelten, wenn eine Katastrophe diese Ausmaße erreicht. Die Landesregierung argumentiert, die Ausmaße der Katastrophe erst spät erkannt zu haben – der Landkreis hätte Alarm schlagen müssen (was er unerklärlicherweise nicht tat). So unglaublich es in einem hochtechnologisierten Land auch klingt: In Mainz wusste man offenbar über Stunden nicht, dass in Ahrweiler die Welt untergeht.

Politische Konsequenzen erst zwei Jahre nach der Katastrophe?

Dabei gab es an den Tagen zuvor deutliche Warnungen, spätestens mit den dramatischen Prognosen des Landesamtes für Umwelt am Nachmittag vor der Flutnacht hätten Verantwortliche alarmiert sein müssen – in Ahrweiler und in Mainz. Das zuständige Umweltministerium warnte in einer Pressemitteilung nicht im ausreichenden Maße, dass sich die Situation im Ahrtal besonders zuspitzt, wurde nicht mal erwähnt. Eine zusätzliche Meldung wurde erwogen, aber wieder mit Verweis auf die Kenntnis „vor Ort“ verworfen. Der Rest der Landesregierung vertraute auf das Umweltministerium. Ein Staat braucht Vertrauen, aber es darf nicht blind sein.

Die Arbeit des Untersuchungsausschusses ist längst nicht abgeschlossen. Doch bereits jetzt sind die Schwächen des Hochwasserschutzes deutlich geworden. Die politischen Konsequenzen für Reformen soll jedoch eine Enquetekommission ziehen. Die Landesregierung will das Brand- und Katastrophenschutzgesetz erst anpassen, wenn der Abschlussbericht der Kommission vorliegt. Das soll im Herbst kommenden Jahres sein. Zwei Jahre nach einer Katastrophe erst politische Konsequenzen zu ziehen – das ist zu spät.