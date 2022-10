Flutkatastrophe im Ahrtal : Rheinland-pfälzischer Innenminister Lewentz tritt zurück

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat seinen Rücktritt erklärt. Zuvor war er über Wochen scharf kritisiert worden für sein Handeln während der Ahrtalkatastrophe. „Heute übernehme ich für in meinem Verantwortungsbereich gemachte Fehler die politische Verantwortung“, sagte Lewentz am Mittwoch in Mainz.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erklärte, ihr sei es persönlich sehr schwergefallen, Lewentz' Wunsch nach einem Rücktritt zu entsprechen. Sie habe „sehr eng und sehr vertrauensvoll“ mit ihm zusammengearbeitet. In der Politik gebe es „selten Menschen, denen man so umfänglich vertrauen kann“ wie Lewentz. Dieser habe „sein Leben in den Dienst des Landes gestellt“, so Dreyer.

Lewentz' Nachfolger für das Amt des Innenministers will Dreyer „in den nächsten Tagen“ bekanntgeben. Vorerst bleibt Lewentz geschäftsführend im Amt. Er ist auch SPD-Parteivorsitzender in Rheinland-Pfalz. Auf die Frage, ob er diesen Posten behalte, sagte Lewentz, er nehme sich nun eine Auszeit bis November und werde beraten, wie es mit dem Parteivorsitz weitergehe. Gewählt sei er bis zum Parteitag 2023. Erwartet wird, dass Lewentz auch dieses Amt aufgibt.

Am Montag war die Ministerpräsidentin erstmals auf Distanz zu Lewentz gegangen und hatte mitteilen lassen, sie erwarte, „dass die offenen Fragen vom Innenminister geklärt werden“. Und dass sie „keine eigenen Erkenntnisse zu diesem Vorgang“ habe. Lewentz war seit Wochen scharf für sein Verhalten während der Flutkatastrophe kritisiert worden. Seine Verteidigungslinie, er habe in der Nacht auf den 15. Juli 2021 kein vollständiges Bild der Lage, ja nur „punktuelle“ Informationen gehabt, war offenkundig unhaltbar geworden, nachdem Hubschraubervideos und ein Polizeibericht öffentlich wurden, die ein eindeutiges Bild der flächendeckenden Zerstörung in der Nacht zeigen.

Der Einsatzbericht erreichte damals Lewentz' Innenministerium, die Eindrücke der Hubschrauberpiloten wurden dem Minister geschildert. Sein Ministerium hatte um Aufklärung der Hubschrauber gebeten. Überdies war Lewentz schon gegen 23 Uhr in der Flutnacht darüber informiert, dass in der Ortschaft Schuld Häuser eingestürzt waren. Trotzdem schlug er nicht Alarm, informierte nachts nicht die Ministerpräsidentin und berief nicht etwa einen Krisenstab der Landesregierung ein.

„Irritierend und inakzeptabel“

Hinzu kam zuletzt der Vorwurf der Vertuschung gegen das Innenministerium, schließlich waren Hubschraubervideos wie Einsatzberichte entgegen den Vorgaben erst kürzlich dem Untersuchungsausschuss zugegangen. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses und parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller, sagte dazu kürzlich, die Nichtvorlage von relevanten Dokumenten und Videos sei „irritierend und inakzeptabel“.

Bei der Ahrtalkatastrophe Mitte Juli starben 134 Personen, mehr als 700 wurden verletzt. Viele Menschen wurden im Schlaf von den Wassermassen überrascht, obwohl den Landes- und Kreisbehörden präzise Prognosen der horrenden Pegelstände vorgelegen hatten. Lewentz war am Abend vor Ort in der Einsatzleitung des Landkreises Ahrweiler in Bad Neuenahr-Ahrweiler gewesen, will aber von der Katastrophe dort nichts mitbekommen haben.

Erst im April war die Grünen-Politikerin Anne Spiegel als Bundesfamilienministerin zurückgetreten. Sie war zum Zeitpunkt der Flutkatastrophe Umweltministerin in Rheinland-Pfalz gewesen und rund zehn Tage später zu einem vierwöchigen Familienurlaub nach Frankreich aufgebrochen. Sie musste sich scharfer Kritik stellen, nachdem SMS öffentlich geworden waren, die deutlich machten, dass sie kurz nach der Flut um ihr öffentliches Image besorgt war. Überdies sagte Spiegel später die Unwahrheit bezüglich ihrer Teilnahme an Kabinettssitzungen während ihres Urlaubs.