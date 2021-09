Hochwasserschutz : Das Leben an der Ahr muss ganz neu gedacht werden

Die Straßen sind leer, Helfer kaum noch zu sehen. Viele Häuser wurden abgerissen, die anderen stehen leer. Altenahr gleicht einer Geisterstadt. Die Verbandsgemeinde wurde schwer von der Flut getroffen, 38 Menschen starben hier in der Nacht auf den 15. Juli, fast die Hälfte der Gebäude wurde beschädigt, darunter auch das Rathaus. Die Verwaltung ist deswegen umgezogen in ein Hotel weit oben am Hang. Dort sitzt Cornelia Weigand, die Verbandsbürgermeisterin von Altenahr, in einem schmucklosen Zimmer.

Weigand sagt, die Menschen im Tal warteten derzeit auf zwei Dinge: auf die Antwort, ob sie wiederaufbauen dürften, und auf das Geld. In die Entscheidungen darüber habe die Landesregierung die Kommunen nicht einbezogen, kritisiert Weigand. Das kleine Rheinland-Pfalz sei mit der riesigen Katastrophe überfordert. Die Landesregierung agiere ein bisschen nach dem Motto: „Hier ist das Geld. Nun schaut ihr, wie ihr es umsetzt“, sagt sie. „Das reicht nicht.“

Seit Montag können die etwa 40.000 Betroffenen an der Ahr Gelder für den Wiederaufbau beantragen. Aber wo überhaupt wiederaufgebaut werden darf, ist noch unklar. Derzeit definiert das Land Überschwemmungsgebiete neu. Das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes verpflichtet, mindestens die Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, als Überschwemmungsgebiete festzulegen oder vorläufig zu sichern. Diese Festlegungen sind an neue Erkenntnisse anzupassen.

Eigentlich ist alles Überflutungsgebiet

„Die Ausdehnung des Überschwemmungsgebiets wird künftig angesichts der bislang vorliegenden Daten mit Sicherheit größer sein“, teilt dazu das Landesumweltministerium mit. Wie groß genau, soll am Donnerstag bei einer „Zukunftskonferenz“ von Land und Gemeinden im Ahrtal bekannt gegeben werden. Nach Angaben des Umweltministeriums werden Betroffene derzeit von der Landesregierung direkt informiert.

Thomas Roggenkamp forscht an der Universität Bonn zu historischen Hochwassern an der Ahr. Er sagt: „Wenn man wirklich Hochwasserschäden verhindern will, dürfte man den gesamten Talboden nicht bebauen.“ Denn dieser sei eigentlich vollständig Überflutungsgebiet. Wo nun Überschwemmungsgebiete ausgewiesen würden, sei daher vor allem eine „politische Abwägung“.

In Überschwemmungsgebieten herrscht meist ein Nutzungs- und Bauverbot. Was dort steht, gehört zwar noch den Eigentümern, kann aber nicht mehr genutzt werden, es sei denn, ein Bauleitplan regelt anderes. Wird also der Bereich, in dem ein Haus steht, zum Überschwemmungsgebiet erklärt, komme das oft einer Enteignung gleich, wie Ekkehard Hofmann erklärt, der an der Universität Trier einen Lehrstuhl für öffentliches Recht hat und sich mit Umweltrecht befasst. Auch wenn es im Falle der Ahr Ausgleichsflächen geben wird, dürfte die Politik mit der Maßnahme also zurückhaltend sein, um nicht für noch mehr Unmut im Tal zu sorgen. Ohnehin sehen sich dort viele alleingelassen.

Grundlage für die Ausweisung neuer Überschwemmungsgebiete sind sowohl Daten zur Topographie, zu Bewuchs und Bebauung, aber auch solche von Niederschlag und Abfluss früherer Hochwasserereignisse. Aber der Blick zurück könnte trügerisch sein, warnen Wissenschaftler. „Einen reinen Rückblick kann man vergessen“, sagt Hofmann. Der Klimawandel habe eine enorme Beschleunigung in Gang gesetzt. Eine lineare Entwicklung sei „passé“, „wir sind exponentiell dabei“.