Ahrtal-Katastrophe : Lewentz lagen weitere präzise Informationen zur Lage vor

Dem rheinland-pfälzischen Innenministerium lagen in der Flutnacht Mitte Juli weitere präzise Informationen vor, die deutlich machten, dass sich an der Ahr eine Katastrophe abspielte. Wie am Wochenende bekannt wurde, hatte die rheinland-pfälzische Polizeihubschrauberstaffel, die auf Bitte des Innenministeriums zur Aufklärung eingesetzt wurde, am 15. Juli 2021 um 0.53 Uhr einen Einsatzbericht an das Innenministerium gesendet. Dieser liegt der F.A.Z. vor.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. Folgen Ich folge



Darin heißt es: Das Hochwasser habe „dramatische Auswirkungen“, in „fast allen Gemeinden“ entlang der Ahr stünden „zahlreiche Häuser bis zum Dach im Wasser“, Bewohner gäben mit Taschenlampen „SOS“-Signale, aufgrund der Strömung sei es nicht möglich, die Häuser per Boot anzufahren.

Die Informationen stehen im Widerspruch zu den Aussagen von Innenminister Roger Lewentz (SPD), der angibt, in der Nacht „kein vollständiges Lagebild“, sondern nur Erkenntnisse über „punktuelle“ Ereignisse gehabt zu haben. Bei der Ahrtal-Katastrophe kamen 134 Personen ums Leben, mehr als 700 wurden verletzt. An der Rheinmündung ertranken auch gegen zwei Uhr morgens noch Menschen, obwohl die Katastrophe weiter flussaufwärts schon Stunden zuvor überdeutlich war.

Der Polizeihubschrauber etwa war zwischen 21.47 und 23.06 Uhr mehrmals aufgestiegen und hatte die Ahr von der Mündung bei Sinzig bis Schuld abgeflogen. Fraglich ist, warum die Behörden nicht warnten und Lewentz in der Nacht nicht etwa die Ministerpräsidentin alarmierte und einen Krisenstab der Landesregierung einberief. Die Opposition fordert deswegen Lewentz’ Rücktritt.

Kritisiert wird auch, dass die Videos des Polizeihubschraubers, obwohl vom Innenministerium beauftragt, dieses gar nicht erreichten. Sie blieben rund 14 Monate verschwunden, den Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Ahrtal-Katastrophe erreichten sie entgegen der Vorgaben erst kürzlich, wofür sich die Polizei entschuldigte. Auch der Bericht des Hubschraubers traf der „Allgemeinen Zeitung“ aus Mainz zufolge erst kürzlich in den Beweisakten des U-Ausschusses ein; unklar ist, warum ihn das Innenministerium zuvor nicht weitergegeben hatte.

Laut Akteneinziehungsbeschluss ist die Landesregierung zur vollständigen Vorlage der Akten verpflichtet; bis Ende 2021 hätte der Lagebericht vorliegen müssen. Der Obmann der CDU-Landtagsfraktion im Untersuchungsausschuss, Dirk Herber, sprach am Sonntag von einem „ungeheuerlichen Skandal“. Die Videos und der Einsatzbericht hätten eine hohe Relevanz für die Aufklärungsarbeit.