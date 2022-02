Aktualisiert am

Aufräumarbeiten an der Ahr : Wie ein Naturschutzgebiet platt gewalzt wurde

In Sorge um ein Refugium: Winfried Sander und Christoph Kreuzberg vor dem Langfigtal an der Ahr Bild: Michael Braunschädel

Die Flut im Ahrtal riss Menschen und Häuser mit sich, sie fraß sich aber auch durch die Natur, entwurzelte Bäume, türmte Geröll auf, spülte metertiefe Löcher in den Boden. Eindrücklich zu sehen war das im Langfigtal. Kurz hinter dem Örtchen Altenahr windet sich dort der Fluss in einer engen Schleife um hohe Felsen. Ein Idyll, normalerweise. Nach der Flut aber lag Treibgut herum, Autowracks steckten im Schlamm, Krater waren entstanden.

Danach wurde aufgeräumt, so wie überall im Tal, und zwar gründlich. Heute gleicht der Talabschnitt einer Baustelle: Berge von Schlamm und Schotter sind aufgetürmt. Schwere Baumaschinen ste­hen auf planiertem Erdboden. In Pfützen schimmert Benzin. Das Pro­blem dabei: Das Langfigtal ist ein Naturschutzgebiet, nirgendwo sonst im Tal war die Natur so unberührt wie hier.