Flut-Untersuchungsausschuss : Ein Hohn für die Opfer

Parlamentarische Untersuchungsausschüsse sind kein politischer Ponyhof. Auch nicht der nach der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer in Rheinland-Pfalz. Vom Einsetzungsbeschluss über die Tagesordnungen der öffentlichen Beweisaufnahme bis zum Abschlussbericht ist und bleibt er ein Mittel des Meinungskampfs. Und weil sich die Mehrheitsverhältnisse des Plenums spiegelbildlich in der Zusammensetzung des Ausschusses wiederfinden, ist Regierungsmehrheit Regierungsmehrheit, die (zersplitterte) Opposition bleibt Opposition. Der Wahrheitsfindung dient das nur selten.

Wunschdenken wäre die Annahme, dass es hin und wieder Ausnahmen von der Regel geben könne. Am Abend und in der Nacht des 14. auf den 15. Juli 2021 ertranken im Ahrtal mehr als 140 Personen, die ersten lange vor Sonnenuntergang. Aus heiterem Himmel war die größte Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg über die Menschen nicht hereingebrochen. Starkregen im Einzugsbereich der Ahr, der früh vorhergesagt worden war, hatte den Fluss schließlich so stark anschwellen lassen, dass sich das Wasser am Ende mit unvorstellbarer Gewalt seinen Weg durch das Engtal bahnte.

Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf Antworten

Allen voran die Angehörigen der Todesopfer, aber auch die vielen Bürger, die von einem auf den anderen Tag vieles, wenn nicht alles verloren haben, was sie besessen hatten, und selbst die Öffentlichkeit haben daher jedes Recht auf eine Antwort: Hätte die Katastrophe verhindert werden können, wenn nur rechtzeitig gewarnt worden wäre?

Angesichts des Ausmaßes der Tragödie sollten es Politiker und Repräsentanten der Verwaltung auch als ihre moralische Pflicht begreifen, das Leid der Menschen nicht für parteipolitische Ränkespiele zu missbrauchen. Doch von einer solchen politischen Kultur ist in Mainz nichts zu sehen. Im Kalkül der Koalition zählt nur, dass die politische Zukunft von Innenminister Roger Lewentz auf dem Spiel steht, einem SPD-Mann. Und die der damaligen Umweltministerin Anne Spiegel, die zurecht im Zentrum der Kritik steht. Die Grüne trägt mittlerweile in Berlin als Bundesfamilienministerin Verantwortung.

Es ist ein Hohn auf das Verfassungsprinzip der Öffentlichkeit, wie die Regierungsparteien versuchen, die Kontrollmöglichkeiten des Parlamentes mit allen möglichen Verfahrenstricks zu unterlaufen. Es ist auch pietät- und instinktlos gegenüber den Betroffenen, die Sitzungen zur Beweisaufnahme an einem Freitagabend zu terminieren und wichtige Zeugen zu nächtlicher Stunde zu vernehmen.

Dass die Bürgerrechtspartei FDP wie auch die Grünen, die sich zu jeder passenden Gelegenheit als Galionsfiguren einer wertegeleiteten Politik inszenieren, der in den Routinen der Macht erstarrten SPD dazu die Hand reichen, macht den Mainzer Untersuchungsausschuss zu einem wahren Schmierentheater.