Ewige Bonn-Berlin-Pendelei : Die Vielflieger der Bundesregierung

Die Verbindung zwischen alter und neuer Hauptstadt ist die am meisten genutzte Route im innerdeutschen Flugverkehr. In Bonn würde man einem Abzug der zugesicherten Ministerialbürokratie zustimmen. Doch dafür wird eine Gegenleistung erwartet.

Die Verbindung von Bonn nach Berlin ist die am meisten beflogene Route im innerdeutschen Flugverkehr, im aktuellen Sommerflugplan bieten die Gesellschaften Eurowings, Easyjet und Ryanair rund 1,2 Millionen Sitzplätze auf dieser Verbindung an. Dass die Pendelflüge deutscher Ministerialbeamter wesentlich zu diesem Verkehrsaufkommen beitragen, war im Juli durch die Mitteilung aufgefallen, dass ausgerechnet das Bundesumweltministerium eine hohe Zahl von Flugreisen seiner Beamten zwischen den beiden Städten registrierte; 1755 Flüge aus dienstlichem Grund waren es im ersten Halbjahr. Das provozierte Kommentare und Reaktionen, die abermals an dem verwaltungstechnischen Unikum rüttelten, an das sich die Bundesrepublik seit zwei Jahrzehnten gewöhnt hat: der Aufteilung der Bundesregierung – oder besser ihrer Ministerialbürokratie – auf zwei weit voneinander entfernte Standorte: Bonn und Berlin.

In der sommerlichen Hitzewelle und vor der Kulisse des drohenden Klimawandels entfaltete die Reisestatistik des Umweltministeriums eine größere Resonanz, als ihr sonst zuteilgeworden wäre. Die Grünen-Abgeordneten Cem Özdemir und Jürgen Trittin plädierten dafür, die „Doppelhauptstadt“ aufzugeben, der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Johannes Kahrs äußerte sich ähnlich und behauptete gar, im Haushaltsausschuss des Bundestages – der die Kosten der doppelten Regierungsführung jährlich neu begutachtet – gebe es „eine große Mehrheit dafür, den Umzug von Bonn nach Berlin zu beschleunigen“. Der oberste Haushaltspolitiker der Unionsfraktion Eckhardt Rehberg sah die Sache nüchterner. Auch Rehberg stellte fest, „das Zwitter-Dasein muss irgendwann aufhören“, fügte aber hinzu, gegenwärtig „scheitert das an den politischen Realitäten“.

Erste Vorschrift gilt noch, ist aber praktisch ohne Belang

Tatsächlich hat allein die Linkspartei in den vergangenen Jahren immer wieder Vorstöße unternommen, die Bonn-Berlin-Doppelung zu beenden, und entsprechende Anträge in den Bundestag eingebracht. Im Jahr 2016 lautete die entsprechende Entschließung „Beendigungsgesetz zum Bonn/Berlin-Gesetz“; sie stieß jenseits der eigenen Fraktionsgrenzen jedoch durchweg auf Ablehnung. Zwei Jahre später – die Linkspartei hatte jetzt die weihevollere Überschrift gewählt „Deutsche Einheit vollenden – Bundesregierung vollständig in der Hauptstadt ansiedeln“ – gab es zwar auch ablehnende Voten von CDU/CSU, SPD und FDP, aber immerhin Enthaltungen bei der AfD und den Grünen.

Der Bonn-Berlin-Vertrag, den der Bund 1994 mit Nordrhein-Westfalen und der Region am Rhein schloss, sah vor, dass sechs der vierzehn Bundesministerien mit ihrem ersten Dienstsitz in Bonn bleiben sollten, acht Ministerien sollten ihr Hauptquartier in Berlin etablieren dürfen. Überdies war festgeschrieben, dass alle Ministerien eine Dienststelle in Bonn aufrechterhalten müssten und die Mehrheit der Ministerialbeamten ihre Schreibtische in Bonn behalten sollten.