Grüne verärgert : Wenn der Regierungsflieger ohne Passagiere abhebt

Die Flugbereitschaft der Bundeswehr ist wichtig, weil sie Politiker von A nach B bringt. Aber oft sind die Maschinen in der Luft, ohne dass ein Passagier an Bord ist. Die Grünen wollen, dass sich das ändert.

Die Flugbereitschaft der Bundeswehr, die mit ihrer „Weißen Flotte“ vorwiegend Bundespolitiker auf dienstlichen Reisen transportiert, hat innerhalb von rund einem Jahr 617 Flüge ohne Passagiere zwischen Köln/Bonn und Berlin absolviert. Da die Flugzeuge der Bundeswehr für den Politiker-Transport auch 20 Jahre nach dem Umzug der Bundesregierung noch in Köln/Bonn abgestellt und gewartet werden, müssen sie erst nach Berlin-Tegel überführt werden, bevor dort dann die Dienstreise mit dem prominenten Gast und seiner Delegation beginnen kann.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. F.A.Z.

Das Verteidigungsministerium gab auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen hin an, es seien zwischen dem 1.April 2019 und dem 30.April dieses Jahres insgesamt 761 Flüge zwischen Bonn und Berlin unternommen worden, davon 617 Flüge ohne Passagiere. Dazu erläutert das Ministerium: „Die Flüge ohne Passagiere ergeben sich teilweise durch die Überführung von Luftfahrzeugen nach Berlin zur Aufnahme der Passagiere und deren Rückflug von Berlin nach Köln/Bonn nach erfolgtem Transport.“

Außerdem komme es „zu Flügen ohne Passagiere bei der Bereitstellung zusätzlicher Reserveluftfahrzeuge für hervorgehobene Passagiertransporte“. Nachdem Kanzlerin Angela Merkel im vergangenen Jahr wegen eines Flugzeugschadens einen G-20-Gipfel in Argentinien nur verspätet mit einer Iberia-Linienmaschine erreichte, wird jetzt für solche Fälle ein zweites Regierungsflugzeug in Reserve gehalten.

Der Grünen-Abgeordnete Stefan Gelbhaar verlangte, die Bereitstellungspraxis der Regierungsflieger müsse „umgehend anders organisiert werden“. Wenn 81 Prozent der Flüge ohne Passagiere stattfänden, sei das äußerst klimaschädlich. Gelbhaar gab an, die Bundesregierung solle schnellstmöglich das Regierungsterminal am neuen Flughafen Berlin Brandenburg International (BER) nutzen.

Das Verteidigungsministerium schreibt in seiner Antwort auf die Anfrage der Grünen unbestimmt: „Mit vollständiger Aufnahme des politisch parlamentarischen Flugbetriebes der Flugbereitschaft BMVg am Flugplatz Berlin Brandenburg werden Bereitstellungs-Flüge grundsätzlich nicht mehr erforderlich sein.“ Allerdings lässt das Ministerium in der Antwort offen, wann diese vollständige Aufnahme des Regierungsflugbetriebs vorgesehen ist.

Frühestens in zehn Jahren stehen die Flächen zur Verfügung

Zwar soll der neue Berliner Flughafen nun definitiv am 31. Oktober seinen Betrieb aufnehmen; auch das neue Abfertigungsgebäude für Regierungsdelegationen soll zu diesem Zeitpunkt betriebsbereit sein. An der Praxis, die Regierungsflugzeuge zuerst von Köln/Bonn nach Berlin zu holen, bevor sie zu den Dienstreisen der Politiker starten, wird sich dennoch nichts ändern.

Das Regierungsterminal am BER verfügt nicht über genügend Abstellflächen und Wartungseinrichtungen, um die aus fast einem Dutzend Flugzeugen bestehende „Weiße Flotte“ zu beherbergen. Außerdem betreut die Flugbereitschaft fünf weitere graue Airbus-Flugzeuge, die als Truppentransporter, Tanker oder fliegende Intensivstationen eingesetzt werden können.

Die Wartungs- und Abstellflächen für diese Flugzeuge werden erst frühestens in zehn Jahren am neuen Berliner Flughafen zur Verfügung stehen. Sie sollen dort errichtet werden, wo jetzt noch das alte Schönefelder Terminal Fluggäste für Billigfluglinien abfertigt. Ursprünglich gab es die Zusage, die Flächen könnten im Jahr 2020 frei gemacht und der Flugbereitschaft für ihre Baumaßnahmen übergeben werden. Jetzt sollen die Flächen im Jahr 2025 frei sein.

Bleibt es nach überstandener Corona-Krise bei der bisherigen Frequenz der leeren Bereitstellungsflüge zwischen Bonn und Berlin, werden im nächsten Jahrzehnt noch rund 6000 Flüge der Regierungsflugzeuge ohne Passagiere zwischen Rhein und Spree stattfinden.