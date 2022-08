Neues Flüssiggas-Terminal : Was der Krieg mit Wilhelmshaven macht

An Sonntagen zieht sich Carsten Feist nach dem gemeinsamen Frühstück mit seiner Frau gerne für einige Stunden ins heimische Arbeitszimmer zurück. Dort kann er ungestört nacharbeiten, was in der Woche liegen geblieben ist. So auch am Sonntag, den 27. Februar 2022. Der Oberbürgermeister von Wilhelmshaven hört gerade ein altes Album von Eric Clapton, als das Telefon klingelt. Feist hat eine Journalistin am Ohr. Sie fragt, was der parteilose Kommunalpolitiker zur Ankündigung von Olaf Scholz sage, in Wilhelmshaven möglichst rasch ein LNG-Terminal zu bauen, um durch importiertes Flüssigerdgas unabhängiger von russischem Gas zu werden.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover.



Feist weiß von nichts. Im Internet sucht er sich eilig ein Video der „Zeitenwende“-Rede, die der Kanzler drei Tage nach dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine gerade im Bundestag gehalten hat. „Da wurde mir klar, dass der Krieg mit uns in Wilhelmshaven zu tun hat“, sagt Feist. „Und dann brach hier die Hölle los.“ Ein Sender nach dem anderen kündigt sich an. Feist verbringt den Rest des Tages am geplanten LNG-Anleger im Norden der Stadt und gibt ein Interview nach dem anderen.