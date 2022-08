Neues Flüssiggas-Terminal : Was der Krieg mit Wilhelmshaven macht

An Sonntagen zieht sich Carsten Feist nach dem gemeinsamen Frühstück mit seiner Frau gerne für einige Stunden ins heimische Arbeitszimmer zurück. Dort kann er ungestört nacharbeiten, was in der Woche liegen geblieben ist. So auch am Sonntag, den 27. Februar 2022. Der Oberbürgermeister von Wilhelmshaven hört gerade ein altes Album von Eric Clapton, als das Telefon klingelt. Feist hat eine Journalistin am Ohr. Sie fragt, was der parteilose Kommunalpolitiker zur Ankündigung von Olaf Scholz sage, in Wilhelmshaven möglichst rasch ein LNG-Terminal zu bauen, um durch importiertes Flüssigerdgas unabhängiger von russischem Gas zu werden.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Feist weiß von nichts. Im Internet sucht er sich eilig ein Video der „Zeitenwende“-Rede, die der Kanzler drei Tage nach dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine gerade im Bundestag gehalten hat. „Da wurde mir klar, dass der Krieg mit uns in Wilhelmshaven zu tun hat“, sagt Feist. „Und dann brach hier die Hölle los.“ Ein Sender nach dem anderen kündigt sich an. Feist verbringt den Rest des Tages am geplanten LNG-Anleger im Norden der Stadt und gibt ein Interview nach dem anderen.

In den fünf Monaten, die seither vergangen sind, hat sich Feists Ahnung verfestigt: Der Krieg in der Ukraine wird Wilhelmshaven tiefgreifend verändern. Längst geht es nicht mehr nur um den Bau eines LNG-Terminals. Weitere Investitionen könnten die Stadt zum Ankerpunkt einer neuen, einer wasserstoffgetriebenen Energiewirtschaft machen.

Für die Stadt, die mit rund vier Metern einen der höchsten Tidenhube Deutschlands hat, sind solche Umwälzungen keine neue Erfahrung. Ebbe und Flut der deutschen Geschichte haben auch die Geschicke der Stadt Wilhelmshaven immer wieder gehoben und gesenkt. Ausgangspunkt ihrer Entstehung ist ein Vertrag von 1853. Das Königreich Preußen kaufte dem Großherzogtum Oldenburg damals ein Areal am Jadebusen ab. Im Beisein des Königs wurde dort 1869 Wilhelmshaven gegründet – der einzige deutsche Tiefwasserhafen und Ausgangspunkt der preußischen, bald darauf reichsdeutschen Seemacht-Träume. Als diese im Ersten Weltkrieg zerplatzten, verweigerten etliche Matrosen 1918 vor Wilhelmshaven den Befehl zu einem letzten, verzweifelten Angriff und gaben damit einen entscheidenden Impuls für den Untergang des Kaiserreichs.

Bevorzugtes Ziel alliierter Bomber im Zweiten Weltkrieg

Im Zweiten Weltkrieg lagen in Wilhelmshaven wieder wesentliche Teile der deutschen Hochseeflotte dicht an dicht, was es zum bevorzugten Ziel alliierter Bomber machte. Am Ende des Krieges waren sechzig Prozent der Stadt zerstört. Oberbürgermeister Feist berichtet von Plänen der britischen Besatzer, Wilhelmshaven ganz von der Landkarte zu tilgen und in eine Agrarfläche zu verwandeln. Sein Vorgänger Reinhard Nieter habe die Auslöschung damals verhindert. Auch das heutige Rathaus von Wilhelmshaven wurde im Krieg schwer getroffen. Der elegante, expressionistische Backsteinbau aus dem Jahr 1929 mit seinen türkisen Fliesen im Treppenhaus stammt vom Hamburger Architekten Fritz Höger und wurde inzwischen aufwendig saniert.

Carsten Feist bricht von seinem Büro im zweiten Stock zum geplanten LNG-Anleger auf. Der Oberbürgermeister, ein kräftiger Mann mit nikotinrauer Stimme und seeblauen Augen, steuert seinen Wagen heraus aus der 75.000-Einwohner-Stadt in Richtung Norden. „Wir fahren jetzt über ein Gebiet, das früher Nordsee war“, erklärt er. „Alles, was wir hier ringsum sehen, sind Grodenflächen, die in den Siebzigerjahren aufgespült wurden.“