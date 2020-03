Positionen in Migrationspolitik : Erdogans Einfluss auf die CDU

In der ersten Runde war Armin Laschet noch Zuschauer. Das war im Herbst 2018, als es darum ging, die Nachfolge Angela Merkels im CDU-Vorsitz zu regeln. Während jedes Wort der drei Kandidaten Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn zur Flüchtlingspolitik der scheidenden Vorsitzenden und Kanzlerin unter die Lupe genommen wurde, konnte der am Wettlauf zum Adenauer-Haus nicht beteiligte nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet sich entspannt zurücklehnen.

Ende November 2018 sagte er der Zeitung „Die Welt“, es hätten „alle“ erkannt, dass es „nicht klug“ gewesen sei, das Migrationsthema so hoch zu hängen. Die CDU solle künftig auf andere Themen setzen, um bürgerliche und konservative Wähler zu überzeugen.

Wie viel Distanzierung von den Merkel-Jahren ist nötig?

Da ahnte Laschet noch nicht, dass seine Lage sich 15 Monate später dramatisch verändert haben würde. Nach Kramp-Karrenbauers Ankündigung, auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten und sich vom Parteivorsitz zurückzuziehen, ist er selbst Kandidat für den Vorsitz und damit auch potentieller Kanzlerkandidat.

Für die Entscheidung der Delegierten, die am 25. April einen neuen Vorsitzenden zu wählen haben, wird neben manch anderer eine Frage ganz besonders wichtig sein: Muss die CDU sich deutlich von den Merkel-Jahren distanzieren? Oder fährt man besser mit Kontinuität?

Schon bisher galt, dass diese Entscheidung sich maßgeblich an der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin orientieren wird. An nichts anderem haben sich die christdemokratischen Geister derart geschieden. Sah es jedoch bis vor kurzem danach aus, als würde dieser Teil der Auseinandersetzung zwischen Merz, Laschet und Röttgen vor allem ein Umgang mit der Vergangenheit werden, so ist die Flüchtlingspolitik auf einen Schlag wieder zum heikelsten und topaktuellen Thema in den Reihen der Union geworden.

Mit seiner Ankündigung, Flüchtlingen die Grenzen Richtung Europa zu öffnen, hat sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in den Entscheidungsprozess zum CDU-Vorsitz eingemischt. Denn selbst diejenigen, die in den vorigen Jahren grundsätzlich positiv über Merkels Linie in der Asylpolitik in den Jahren 2015 und folgende sprachen, fürchten eine vergleichbare Situation mehr als jeden anderen politischen Streit.

Das – so wird derzeit in der Partei analysiert – bedeutet nicht automatisch einen Wettbewerbsvorteil für Armin Laschet. Dieser hatte sich grundsätzlich und gut erkennbar hinter Merkels Linie gestellt. Noch am 27. Februar hatte Laschet der „Bild“-Zeitung gesagt: „Merkels Umgang mit der Flüchtlingskrise war richtig.“ Diese Auffassung teilten inzwischen auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Bundesinnenminister Horst Seehofer. Beide CSU-Politiker hatten Merkel wegen ihrer Flüchtlingspolitik zunächst scharf angegriffen. Erst als Söder eine Wende einleitete, zog Seehofer nach.